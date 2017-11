Tots els contrastos de l’interior del Baix Camp

Us proposem una ruta a peu per la comarca del Baix Camp anomenada 4 paisatges i un camí, de 85 quilòmetres. Evidentment, no la podreu completar en un sol cap de setmana, excepte que sigueu senderistes molt experimentats, però sí que en podeu realitzar algunes de les sis etapes en què està dividida. La ruta creua tota la comarca per l’interior, unint la Serra de Llaberia amb les Muntanyes de Prades, sortint de Pratdip i passant per Colldejou, l’Argentera, Riudecanyes, Vilanova d’Escornalbou, l’Arbocet, Montbrió del Camp, Riudecols, Alforja, Arbolí, la Mussara, la Febró, Prades i Capafonts (o a la inversa). La ruta transcorre per camins senyalitzats i va connectant amb altres propostes de rutes més curtes.

El Baix Camp amaga quatre petits països l’un a tocar de l’altre, quatre paisatges ben diferenciats amb mil i una muntanyes que constitueixen tot un amfiteatre natural amb vistes al mar: la rocallosa muntanya mediterrània de la serra de Llaberia, amb la misteriosa llegenda dels Dips; els camins de la Baronia d’Escornalbou, coronats pel castell; les planes conreades d’avellaners, oliveres i ametllers entre petits turons boscosos, i la natura en estat pur a les muntanyes de Prades, amb un cim de més de mil metres. La ruta té una dificultat mitjana i no es pot fer amb BTT. Més informació a la web Muntanyescostadaurada.cat.

Sis etapes

Dia 1. La terra dels Dips, els gossos vampir, a la serra de Llaberia. Recorregut per Pratdip-Solans-Miranda-Mola-Colldejou. Distància total: 16,5 km. Ascens: 950 m.

Dia 2. Camins del baró d’Escornalbou. Recorregut per Colldejou-Parc Eòlic-l’Argentera-Castell-Vilanova d’Escornalbou. Ascens: 350 m.

Dia 3. La terra de l’avellana. Recorregut per Vilanova-Botarell-Riudecols. Distància total: 13,5 km. Ascens: 150 m.

Dia 4. De la plana a la muntanya. Recorregut per Riudecols-Puigcerver-Alforja-Arbolí. Distància total: 17,8 km. Ascens: 1.000 m.

Dia 5. Natura en estat pur a la vall del riu Siurana. Recorregut per Arbolí-la Mussara-la Febró. Distància total: 15,9 km. Ascens: 350 m

Dia 6. Per fer el cim de les muntanyes de Prades. Recorregut per la Febró-Prades-l’Abellera-Capafonts. Distància total: 11,1 quilòmetres. Ascens: 400 m.