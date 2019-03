El Vendrell, Capital de la Cultura Catalana 2020 ja té imatge gràfica

El Vendrell continua preparant-se per ser Capital de la Cultura Catalana 2020, i ara ha presentat la imatge gràfica de l’esdeveniment, obra del dissenyador gràfic Andreu Robusté, nascut a Calafell i que actualment, després de 10 anys treballant en agències de publicitat, s’ha establert com a freelance. En total, al concurs s’hi han presentat 31 dissenys.

La regidora de Cultura, Eva M. Serramià, destaca que el disseny de Robusté ha agradat al jurat especialment perquè és un logotip “alegre, optimista, que fuig dels estereotips d’imatges o personatges del patrimoni cultural del Vendrell i que, en canvi, és representatiu de la cultura popular, de la inclusió, de la cohesió, i tothom s’hi pot sentir identificat”.

Robusté explica el procés que ha seguit per confeccionar la imatge, del qual ha destacat l’extensa feina de conceptualització. L’objectiu de la plasmació gràfica d’aquest treball, ha dit, “és aglutinar un seguit de conceptes, com ara la diversitat, el dinamisme, la cohesió social o la inclusió en correlació amb el gran activisme cultural del Vendrell”. I fer-ho amb una proposta d’“imatge simple i moderna, en la qual cap persona, cap acció cultural ni cap tradició popular se senti exclosa”. Per aconseguir-ho, Robusté ha optat per utilitzar el cercle com a element geomètric simple i perfecte en tots els seus extrems i com a origen compositiu del conjunt que conforma la peça final. Una peça plena de colors i de cercles més petits, en la qual no només hi ha volgut plasmar la riquesa cultural del Vendrell sinó també de tot l’àmbit català.

Xavier Tudela, president de la Capital de la Cultura Catalana 2020, va qualificar la presentació de “moment simbòlic i alhora important”. I és que, segons diu, “a partir d’aquesta imatge el Vendrell ja té la capacitat d’adherir-se emocionalment a l’esdeveniment”. Pel que fa al logotip guanyador, Tudela el defineix com a “integrador i trencador.”

Treballant en la programació

Paral·lelament a la creació del logotip, des de la regidoria de Cultura ja s’està treballant intensament per bastir la programació de l’any 2020. De moment s’està tancant una fase de treball per involucrar-hi les entitats culturals del municipi i recollir les seves activitats previstes, així com les seves propostes. Properament es farà també una tasca semblant amb el teixit econòmic i social de la ciutat.