El Vendrell es prepara per viure la Xatonada Popular

Aquest diumenge 3 de febrer, a partir de les 10.30 hores, a la Rambla, el Vendrell celebrarà la Xatonada Popular amb el 33è Concurs de Mestres Xatonaires, la 32a Exhibició de Xatonaires Infantils, la 26a Fira de Productes Alimentaris Naturals i Artesanals i la tercera edició de la Xató Experience.

Durant la setmana anterior, 240 infants i 70 adults hauran participat en els cursets Aprèn a fer xató. Amb aquests cursets, impartits per membres de l’anomenada Associació Gastronòmica de la Universitat del Xató de Catalunya, els infants no només aprenen a fer xató, sinó que també reben coneixements sobre els productes de la terra que formen part de la recepta.

Sobre el concurs de Mestres Xatonaires, les inscripcions es poden fer a la regidoria de Promoció Econòmica (tel. 977 66 52 53) i al servei d’atenció ciutadana de l’Ajuntament. El nombre màxim de participants està estipulat en 50.

Durant el matí també hi haurà tallers, una àrea de jocs, una trobada de plaques de cava i la ruleta benèfica. A partir de les 12.00 hores es realitzarà el repartiment d’unes 1.200 degustacions de xató, els tiquets de les quals es començaran a vendre a les 11 h al preu de 7 euros.

Xató en un ‘wrap’

A les 13 h, a l’espai Xató Experience, un espai creat el 2017 per experimentar amb el xató i donar-lo a conèixer, tindrà lloc un maridatge entre el xató i els vins pertanyents a la DO Penedès.

Aquest any la DOP Siurana també tindrà el seu espai amb el taller Has begut oli? i amb diversos tasts. El dissabte 2 de febrer també hi haurà actes previs a l’espai Xató Experience, entre els quals destaca el taller El wrap xatonaire ”, a càrrec de la xef Ada Parellada.

Un plat tradicional penedesenc

El Vendrell és un dels municipis més lligats a aquesta tradició gastronòmica i obre, el primer diumenge de febrer, el calendari xatonaire a la comarca del Baix Penedès.

El xató com a plat típic es presenta a tota la zona del Penedès històric. Així, des del novembre fins a l’abril diversos municipis penedesencs organitzen les seves diades. Altres localitats de la zona com Vilanova, Vilafranca o Sitges també celebren jornades gastronòmiques amb el xató com a protagonista.

El xató és un plat tradicional català que s’elabora amb escarola i peix dessalat: bacallà, tonyina i anxoves o seitons. Però el principal secret del xató, el que el fa més atractiu, és la salsa, que s’elabora amb ametlles, avellanes, all, nyores, pa, vinagre, sal i oli d’oliva. Actualment gairebé totes les poblacions dels dos Penedesos i el Garraf disposen d’almenys una variant de la recepta d’aquest plat. Les principals diferències entre les versions se situen justament en la salsa. En tot cas, aquesta és una de les propostes gastronòmiques més tradicionals, representatives i essencials del Gran Penedès.

En resum, la Xatonada Popular del Vendrell és una cita ineludible per a qualsevol amant de la gastronomia tradicional catalana.