Vilanova d’Escornalbou passa del 34% al 57% de recollida selectiva en un mes

El municipi de Vilanova d’Escornalbou ja té les primeres dades de la recollida selectiva de residus després d’iniciar el programa innovador la Bona Brossa, i indiquen que ha passat del 34 per cent de mitjana anual de l’any passat al 57 per cent del gener del 2019. L’objectiu que té plantejat el municipi és arribar al 60 per cent de mitjana anual durant aquest any, de manera que amb els diners aconseguits per l’augment de la recollida selectiva, és a dir 4.160 euros, es comprarà i s’instal·larà al municipi un desfibril·lador, a més d’accions de promoció de la salut. Aquest projecte ha estat decidit mitjançant un procés participatiu per un grup de veïns del poble, que formen el grup motor que està impulsant la Bona Brossa al municipi.

Pel que fa als resultats concrets obtinguts, la recollida selectiva a Vilanova d’Escornalbou de la fracció orgànica ha passat del 9 al 14 per cent; la dels envasos lleugers, del 8 al 12 per cent; la del paper, del 7 al 12 per cent, i la dels envasos de vidre, del 5 al 15 per cent.

Maspujols i l’Aleixar, els següents

D’altra banda, està previst que a primers d’abril els municipis de Maspujols i l’Aleixar posin en marxa també la Bona Brossa, després que els respectius grups motors de veïns han decidit també en què invertiran els diners aconseguits amb la recollida selectiva. Així, en el cas de Maspujols s’ha decidit fer diverses millores a la piscina per potenciar aquest espai com a lloc de trobada i de relació del municipi, mentre que a l’Aleixar els veïns han decidit que els diners s’inverteixin per crear un parc de salut, que han acordat instal·lar al costat de la pista poliesportiva.

Per altra banda, a Riudoms el grup motor sorgit entre l’alumnat de l’IES Joan Guinjoan ha apostat per destinar els diners que es recullin amb la Bona Brossa a la lluita contra el càncer, per la qual cosa s’han iniciat converses amb la fundació Funca, entitat que treballa per obtenir i difondre informació epidemiològica sobre el càncer a les comarques de Tarragona i dur a terme activitats de prevenció d’aquesta malaltia.

En tots els municipis, a més, els ajuntaments fan una important inversió per renovar completament les àrees de contenidors de superfície que tenen instal·lades, amb l’objectiu de facilitar la recollida selectiva a la ciutadania. Cal tenir en compte que, en molts casos, els contenidors instal·lats tenen més de 20 anys.

LA BONA BROSSA, LA RECOLLIDA SELECTIVA AMB VALOR SOCIAL

La Bona Brossa és un projecte pioner, impulsat per l’empresa pública de gestió de residus Secomsa i pel Consell Comarcal del Baix Camp amb la col·laboració dels ajuntaments. Es basa en els principis de l’economia circular i en el valor econòmic que tenen els residus procedents de la recollida selectiva, i vol aconseguir que els municipis arribin al 60 per cent de mitjana anual de recollida selectiva de qualitat exigit per la Unió Europea als seus estats membres. La Bona Brossa pretén que la ciutadania percebi directament i de manera tangible els beneficis de fer a casa una bona recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus. Per aquest motiu, els diners que aconsegueixi Secomsa amb l’increment de la recollida selectiva en cada municipi seran retornats a la població perquè els inverteixi en un projecte social proposat i decidit per la ciutadania que beneficiï el conjunt del poble.