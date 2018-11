Visitar Siurana per descobrir la llegenda de la Reina Mora

L’excursió que us proposem convida a somiar en princeses mores i els dies daurats de glòria de Siurana, però sobretot permet reviure dos dels accessos històrics a aquest indret singular i captivador. No és una excursió gaire llarga i resulta molt espectacular per les vistes, els cingles i els camins medievals per on passa. El camí de la Trona, però, pot arribar a provocar vertigen en persones amb aprensió a l’alçada i cal vigilar molt si es fa amb nens.

Precisament per començar l’itinerari s’agafa el camí de la Trona, que surt del costat de les ruïnes del castell, en un extrem de l’esplanada que actualment serveix d’aparcament. La primera part és absolutament impressionant. Es camina per una estreta lleixa tallada a les parets verticals que miren cap a la vall del Siurana.

El camí porta a una pista. S’ha de seguir cap a la dreta, en direcció a l’embassament, fins a fer gairebé el tomb a la punta de Siurana. Llavors, a la dreta, superant un petit talús, hi ha el sender que enllaça amb l’antic camí de Cornudella a Siurana, que passa pel barranc d’Estopinyà.

Aquest històric camí encara manté trossos de vells empedrats, de segles d’antiguitat, que resulten imprescindibles per fer-se una idea del singular caràcter de Siurana. Només cal seguir-lo per arribar al poble. Recórrer aquest sender de tornada ens permetrà comprendre i reviure el caràcter inexpugnable d’aquest últim reducte musulmà en els territoris que després formarien Catalunya. L’arribada a Siurana per aquest camí és de les que es recorden.

La llegenda de la Reina Mora

Aquesta ruta pot ser una bona excusa per recrear-se en la llegenda de la princesa Abdelàsia. Corria l’any 1153 i enclavaments sarraïns com Tortosa i Miravet ja havien caigut. Només Siurana resistia. Els cingles de la Gritella i el seu poderós castell tallaven el pas i feien pràcticament inexpugnable aquest indret. Tanmateix, la sort de Siurana ja estava decidida.

Explica la llegenda que, moments abans de la derrota, la filla del valí de Siurana, la bella Abdelàsia, va aparèixer muntant un superb cavall blanc amb els ulls tapats i dirigint-se a tota brida cap al penya-segat vora el mur del castell. Quan va arribar-hi, l’animal va fer un salt impressionant i van desaparèixer en el buit. Els incrèduls encara trobaran la marca de l’unglot del cavall de la princesa a la roca del castell, com a prova de l’últim impuls del corser per portar Abdelàsia cap a la immortalitat.