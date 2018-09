L’actriu Sílvia Bel serà la vidriera d’honor de la 5a edició de Vitrum

La cinquena edició de la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, Vitrum, tindrà de vidriera d’honor l’actriu i escriptora Sílvia Bel. Vitrum 2018 se celebrarà els dies 6 i 7 d’octubre en aquest municipi de la Conca de Barberà i atorgarà un protagonisme més important a la música en la seva programació. Si en les edicions anteriors la música es limitava a l’espectacle Vitrumusical del dissabte a la nit, aquest cinquè Vitrum comptarà amb quatre actuacions musicals a càrrec de Joan Reig, Maria Jacobs, Alexandre Bonanit i Cover H.

Així mateix, entre les més de quaranta activitats programades per als dos dies del Vitrum destaquen les demostracions en directe de vidre bufat a càrrec d’importants mestres vidriers vinguts de tot arreu: Igor Obeso, de Guipúscoa; Diego Rodríguez, de Segòvia; Rafa Abdón, de València; Ferran Collado, de Barcelona, i Paco Ramos, de Vimbodí i Poblet. I, un any més, els tallers i jocs infantils, el mercat d’artesania, l’esmorzar popular i la creació, també en directe, d’un porró gegant de gel, a càrrec de l’escultor barceloní Ivan López. Aquest artista també esculpirà enguany un matrimoni, el tradicional setrill de doble compartiment, elegida peça estrella d’aquesta cinquena edició.

Un ampli programa d’activitats

Al Vitrum tampoc hi faltaran els contacontes, el tradicional concurs de beure amb porró, els menús temàtics en uns quants restaurants, una exposició vinculada al vidre i l’activitat Abraça’t, que té per marc el carrer de les Abraçades, un dels més estrets de tot l’Estat. Al llarg dels dos dies, el Museu i Forn del Vidre ( www.museudelvidre.cat ) esdevindrà l’epicentre de la festa, amb visites a la col·lecció de vidre antic i demostracions vidrieres al seu taller. Enguany, el públic podrà visitar el museu remodelat, amb nova botiga i espai per veure les exhibicions del mestre vidrier.

El reconeixement a Sílvia Bel tindrà lloc el dissabte dia 6 a la tarda, en un acte en què se li lliurarà la peça de vidre de l’any i se la convidarà a bufar i fer ampolles. L’actriu també podrà visitar el recinte de la festa i presenciar algunes de les activitats que s’hi duran a terme. La figura de vidrier o vidriera d’honor es va institucionalitzar a la tercera edició de Vitrum, l’any 2016. La primera persona a rebre aquesta distinció va ser l’escriptora Empar Moliner, i l’any següent el vidrier d’honor va ser l’alpinista Òscar Cadiach.

La reconeguda intèrpret, que diàriament es posa en la pell de Marta Ramis a la telenovel·la de TV3 Com si fos ahir, ha sigut l’escollida per ostentar aquest càrrec honorífic gràcies a la seva contribució a la cultura i al lleure i pel seu compromís amb el país, valors que també caracteritzen l’ofici de vidrier. D’altra banda, cal destacar que aquesta activitat artesanal és ben present en l’entorn familiar de Sílvia Bel.

Vitrum també inclou com a novetat la participació de l’alabastre de Sarral com a artesania convidada, com a reconeixement pels cent anys del primer taller modern d’alabastre en aquest municipi veí de la Conca de Barberà.