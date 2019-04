Cada ampolla importa

Cada ampolla de vi reutilitzada evita l’emissió de 500 grams de diòxid de carboni a l’atmosfera. És una petita gran acció que tots hauríem de practicar per mitigar el canvi climàtic, que és, d’altra banda, una realitat dramàtica. Aquest any el plor de la vinya ha passat gairebé desapercebut. Aquest moment de l’any entre romàntic i vital que viu la planta quan la saba comença a circular ha sigut tan poc visible com ràpida la brotada del cep. Vivim una acceleració del cicle natural de la planta que aviat portarà els cellers a veremar en el temps que els para-sols inunden les platges.

L’ecologia no és només al raïm, sinó que abraça tots els processos que intervenen en l’elaboració del vi: l’estalvi i l’eficiència dels recursos naturals i el reciclatge de materials i la seva reutilització quan és possible. Vivim temps greus i cal reduir la petjada de carboni i fomentar definitivament l’economia circular que, a Catalunya, només representa un 20%. Apostar pel residu zero és una obligació que tenim com a consumidors per fer d’aquest món un lloc habitable. Segons un estudi de la Fundació Rezero, la reutilització d’envasos a Catalunya només era del 16% ara fa dos anys. La consciència ecològica creix lentament, i fer-ho en un aparador que està de moda com el vi ha ajudat a revertir la tendència. De les 147 milions d’ampolles que es consumeixen anualment a Catalunya, el projecte ReWine -impulsat pel Parc de Recerca de la Universitat de Barcelona, Rezero, Inèdit, l’Agència de Residus de Catalunya i la Cooperativa Falset Marçà- vol aconseguir que 100.000 siguin reutilitzades aquest any, cosa que farà estalviar 45 tones de residus.

La ciència ha demostrat que la qualitat organolèptica del vi es manté invariable amb ampolles netejades fins a deu vegades. El primer tast de vi un cop aplicada la reutilització ho va confirmar. Ningú va poder distingir entre vidre nou o netejat sense mirar el distintiu de sostenibilitat que identificava el segon. ReWine recorda que la reutilització assegura la sostenibilitat de l’agricultura, del comerç, de la distribució i del consum, a més de la seguretat alimentària. El pròxim pas serà demostrar que aquesta pràctica és també més econòmica.

Falset Marçà és un dels quatre cellers amb consciència ecològica, al costat de La Vinyeta, Talcomraja i Vins Pravi. Més de 60 establiments entre restaurants i botigues s’han sumat a la iniciativa, però encara són pocs. “En la lluita contra el canvi climàtic, cada ampolla importa”, diu la coordinadora de projectes de Rezero, Marta Beltran. Tornar a les formes antigues de consum no només importa, sinó que urgeix. Tant com imitar els cicles de la natura, on no es generen residus, res es perd i tot es transforma.