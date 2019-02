Amb 7 anys, al benjamí del Barça

El Dani Gallego viu a Sant Jaume dels Domenys, té 8 anys i afronta la seva segona temporada al benjamí del Barça. Tres dies a la setmana -dimarts, dimecres i divendres- agafa un taxi després de l’escola amb altres joves jugadors del futbol base blaugrana i se’n va a entrenar-se a la Ciutat Esportiva. Els caps de setmana juga amb l’equip benjamí C del FC Barcelona amb l’objectiu de seguir aprenent i millorant i jugar la temporada vinent al benjamí A.

El Dani va començar a jugar a futbol amb el Sant Jaume dels Domenys, l’equip del seu poble, als quatre anys. El seu germà ja hi jugava i el seu pare també està vinculat a aquest esport des de petit. El Manuel Lolo Gallego havia format part dels equips de base de l’Espanyol i després de l’Horta, on va arribar a la màxima categoria juvenil. Com que no va poder fer el salt al primer equip del barri barceloní va acabar jugant amb conjunts del Baix Penedès, ja que els seus pares estiuejaven a Sant Jaume i hi tenia la colla d’amics del cap de setmana i de l’estiu. Va acabar jugant al Vendrell, a Primera Territorial, fins que una greu lesió al genoll el va obligar a deixar el futbol amb 24 anys i es va dedicar a entrenar i a la seva feina de professor d’educació física en un institut de secundària de Vilafranca.

Gallego pare havia jugat amb Marc Bartra, oncle de l’actual jugador del Betis, i quan el central de Sant Jaume dels Domenys formava part del primer equip del Barça, el pare del Dani i altres directius del club del poble van proposar-se fusionar el futbol base de Sant Jaume dels Domenys, Banyeres i Llorenç del Penedès i aconseguir un projecte de futbol més potent. Llorenç ho va descartar, però Sant Jaume i Banyeres van decidir sumar esforços i va néixer el Club Futbol Base Marc Bartra. El petit Dani, a la categoria mainada i després a prebenjamins, destacava per la seva corpulència i habilitat tècnica i no va passar desapercebut als captadors de joves talents del Barça. Quan encara tenia 6 anys van proposar de fer-li una prova per incorporar-se la temporada 2017-18 al benjamí blaugrana. I la va superar.

Els primers mesos al futbol base blaugrana van ser durs per l’adaptació a unes rutines d’entrenament que no tenien res a veure amb les del Club Futbol Base Marc Bartra. Fins llavors el Dani havia jugat al mig del camp i s’havia atipat de marcar gols. L’entrenador del benjamí E blaugrana va decidir situar-lo de lateral esquerre i el seu pare admet que els primers partits estava descol·locat. Un altre hàndicap era l’edat, ja que encara tenia edat prebenjamí i com que el futbol base blaugrana no té aquesta categoria s’havia d’enfrontar a nens fins dos anys més grans que ell. Però després de tres mesos el penedesenc ja estava ben adaptat i el seu equip va acabar la temporada de Segona Divisió en segon lloc.

En les categories inferiors del futbol base blaugrana els partits són el menys important i els tècnics valoren bàsicament les evolucions en els entrenaments. El pare del Dani explica que als integrants del benjamí se’ls tracta gairebé com a professionals i que els pares pateixen una mica al començament però després s’hi acostumen. Hi ajuda que el seguiment que es fa als joves futbolistes és molt estret, amb un tutor i un psicòleg, a més de l’entrenador. També destaca la gran capacitat d’adaptació que tenen els infants en els viatges en taxi, que els obliguen a sopar allà mateix.

Des del punt de vista familiar, que un dels dos fills jugui al Barça no ha representat un gran trasbals, ja que han viscut el futbol des que el germà gran va començar a jugar. Ara han de fer alguns equilibris més a nivell de logística: el pare acompanya un dels fills i la mare un altre. Gallego té molt clar que el seu fill ha entrat al Barça però que en qualsevol moment en pot sortir, però que el que hi està aprenent no ho podria aconseguir en cap lloc més. En pocs mesos sabran si el Dani continuarà al FC Barcelona la temporada vinent, ja que quan s’hi va incorporar només els van garantir dues campanyes, i a final de la temporada passada ja van prescindir de tres companys d’equip.