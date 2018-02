El bitcoin s’obre camí a Tarragona

Fa uns mesos eren pocs els tarragonins que havien sentit a parlar del bitcoin, però la venda a començaments d’any d’un pis, a la cèntrica plaça Imperial Tàrraco de la ciutat de Tarragona, exclusivament en aquesta moneda virtual l’ha popularitzat. Abans, a finals d’any, ja s’havia creat a la ciutat el grup Tarraco Bitcoin. Els tarragonins Jaume Polo i Jordi Plana es van interessar pels bitcoins fa uns mesos i van començar a informar-se’n. Van decidir crear un grup a Tarragona al voltant dels bitcoins i ho han fet a través de Twitter i de Telegram. Està obert a tothom que vulgui participar en les trobades que fan un cop al mes.

A Tarraco Bitcoin hi ha actualment una vintena de persones de diferents àmbits: inversió, mineria, tecnologia i empresa. La majoria procedeixen dels dos últims sectors i busquen la manera de treure profit empresarial. Membres del grup estan començant a participar en actes, com aquest mes vinent en una trobada d’antics alumnes d’Esade. Serà a la Cambra de Comerç de Tarragona l’1 de març a les set de la tarda. Des de Tarraco Bitcoin, Jaume Polo creu que en els pròxims anys hi haurà molts comerços on es podrà comprar amb bitcoins: “La nova tecnologia coneguda com a lining farà que el cost de les comissions en les transaccions amb bitcoins baixi i tot sigui més ràpid. A més, arribarà un moment que el preu del bitcoin s’estabilitzarà”.

Crisi de creixement

En les trobades de Tarraco Bitcoin també hi participa Víctor Monreal, director executiu de Mister Piso, la immobiliària que va fer el mes passat a Tarragona la primera venda d’un pis només en bitcoins. Monreal reconeix que en poques setmanes a Mister Piso han acumulat una quarantena de propietaris que estan disposats a vendre el seu habitatge en bitcoins. El problema que s’ha trobat Monreal és doble a l’hora de tirar endavant noves operacions immobiliàries en aquesta moneda virtual. Un és tecnològic i l’altre de desconeixement. “Estem en un moment d’impàs. Estem canviant la nostra web per poder gestionar operacions en bitcoins o altres criptomonedes com l’ethereum. Tenim una feina més pedagògica, que és explicar als propietaris com poder rebre la transacció d’una venda en bitcoins o quina és la fiscalitat”, assenyala. Un dels projectes que té en marxa, juntament amb altres emprenedors, és la creació d’un banc de criptomonedes. Aviat instal·larà a l’oficina de la immobiliària a Tarragona un caixer automàtic per operar amb criptomonedes. També està treballant en la mineria de bitcoins.

El Dani, un salouenc que es dedica al sector de les assegurances i forma part de Tarraco Bitcoin, fa un any que ha entrat en el negoci de la mineria (validació d’operacions i control de la xarxa), primer en la modalitat al núvol i des de fa uns mesos té una participació en una empresa amb granges de bitcoins. “Vaig investigar força abans d’invertir, buscant una empresa solvent. Invertir en mineria és com un pla d’estalvi amb uns beneficis semblants però en un període de temps tres o quatre cops més curt”, explica.

Finques El Vent, amb seu a Reus, té des del mes de desembre dos habitatges a la venda amb la possibilitat de fer el pagament en bitcoins: un a Barcelona i l’altre a Cambrils. El responsable de Finques El Vent, Àngel Aguiló, explica que un 30% dels interessats en l’habitatge han manifestat la intenció de pagar en aquesta criptomoneda. “Els compradors són persones joves, sovint procedents del sector tecnològic i que tenen una creença ferma en aquesta moneda”, comenta.

Què és el bitcoin?

El bitcoin es va començar a desenvolupar l’any 2009. Va ser concebuda com una moneda virtual descentralitzada per Satoshi Nakamoto, la identitat real del qual no es coneix i hi ha múltiples teories al seu voltant: pot ser un individu, un grup de persones o una aliança entre grans corporacions. Hi ha 21 milions de bitcoins, dels quals ja se n’han posat en circulació uns 16,5 milions. Es calcula que l’any 2150 s’hauran posat tots els bitcoins en circulació. Això fa que aquesta criptomoneda sigui antiinflacionista, perquè no s’hi pot especular com amb una moneda usual i imprimir-ne més. El bitcoin ha arribat a superar fa uns mesos els 15.000 dòlars, però actualment la seva cotització ha baixat als 7.000 dòlars.

El bitcoin es basa en la tecnologia blockchain o cadena de blocs, que permet registrar l’historial de totes les transaccions realitzades en aquesta criptomoneda. Els que validen aquestes operacions i mantenen la xarxa són anomenats miners i s’emporten una comissió per l’operació. Ho fan a través d’un hardware que munten a través de targetes gràfiques d’ordinador, però el manteniment d’aquest maquinari, que es fa en les anomenades granges de bitcoin, és car per l’alt consum d’electricitat i alguns opten per instal·lar aquest hardware en països freds, com Islàndia, on hi ha un gran nombre d’aquestes granges. Els miners també són els que posen en circulació els nous bitcoins, que obtenen després de resoldre cada cop més complexos problemes de programació. La mineria de bitcoin s’ha convertit en un negoci, però cada cop requereix més inversió.

Algunes claus al voltant del bitcoin a Tarragona

Primer pis venut en bitcoins

A la ciutat de Tarragona es va vendre al mes de gener el primer pis de l’Estat només amb bitcoins. L’operació la va tancar la immobiliària Mister Piso amb un àtic a prop de la plaça Imperial Tàrraco que el propietari va decidir posar a la venda en aquesta criptomoneda. Es va vendre per 40 bitcoins, equivalent llavors a 550.000 euros.

L’únic caixer de la província

A Salou hi ha l’únic caixer electrònic que permet fer operacions de compra de bitcoins. És a l’establiment InfoCoste Salou des de l’any 2015. A més del bitcoin també s’hi pot operar amb altres criptomonedes.

Milers de criptomonedes

El bitcoin és la més coneguda, però a tot el món existeixen uns quants milers de criptomonedes diferents. N’hi ha de molt residuals, però també de força esteses com l’ethereum, que també funciona amb la tecnologia blockchain però permet realitzar contractes intel·ligents amb funcions predefinides, i els ICO ( initial coin offering ) són utilitzats per start-ups com a moneda pròpia per finançar-se. Alguna de Tarragona ja ho estudia.