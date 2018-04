Per camins d’exèrcits i eremites del Priorat

La comarca del Priorat ens ofereix moltes rutes enmig de vinyes i oliveres, però també pujant pels cims del Montsant que faran les delícies dels senderistes, sigui quin sigui el seu nivell de preparació. Us proposem la ruta que porta per títol Camins d’exèrcits i eremites, que cobreix una distància de 9,5 quilòmetres, amb un desnivell de 200 metres i una durada a un ritme normal de dues hores i mitja.

La ruta surt d’Albarca, un nucli on només viuen cinc habitants i que pertany al terme municipal de Cornudella. El poble compta amb un refugi del Centre Excursionista de Tarragona i una casa rural. Destaca l’absis romànic de l’església. Des d’Albarca anem en direcció al Montsant, fins a arribar al coll dels Hostalets. El nom de l’indret prové dels antics hostals que hi havia al peu del camí ral de Reus a Lleida, dels quals encara en queden restes enrunades.

Entre blocs caiguts i margues

Es va a l’esquerra, seguint el camí ral en direcció a Cornudella. Aquest tram també es coneix com a camí de Llisera. Es planeja entre blocs caiguts dels cingles i margues acolorides. Se segueixen les marques blanques i vermelles del GR 174 fins a arribar a una àmplia collada senyalitzada. El camí de Llisera continua planejant cap a l’ermita de Sant Joan del Codolar. Construïda pels monjos cartoixans a finals del segle XV, rep el nom per les grans roques o còdols que l’envolten. Es deixa l’ermita i es va a l’esquerra, baixant, seguint el camí ral, que en aquest tram també és denominat camí dels Cartoixans, senyalitzat amb les marques grogues de la Xarxa de Camins del Priorat. Aquest tram de camí de ferradura desemboca en un de més ample i en l’anomenat racó del Carro. Se segueix avall i de seguida es troba una bifurcació. Es va a la dreta, seguint les marques grogues per un caminet que passa arran del mur d’un bancal i que s’estreny més.

Es deixen a banda i banda camins que porten a finques fins a desembocar al camí de ciment que porta a l’ermita. De seguida es troba l’oratori de Sant Joan Petit. Es continua pel camí de ciment fins a trobar, al cap de poc, en un tomb, a la dreta, un corriol que puja a l’ermita i que permet estalviar un bon tram del camí per a vehicles.

Des de Sant Joan del Codolar, i per tornar a Albarca, se segueix novament el camí de Llisera que surt de darrere de la casa de l’ermitana, on també hi ha una font. Es passa pel costat d’una petita àrea de pícnic i se segueix el camí fins a trobar el coll del camí ral i després el dels Hostalets.