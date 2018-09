La casa del vermut al cor de l’Alt Camp

El vermut està molt arrelat a Reus i n’han fet un producte turístic, però en altres punts del Camp de Tarragona també es pot conèixer la història i la cultura d’aquesta beguda. És el cas de Bràfim, amb la Casa Vermouth Padró & Co, situada al carrer d’Avall número 17.

La Casa Vermouth Padró és a Cal Garriga, una construcció amb una llarga història relacionada amb el comerç i l’activitat agrícola. Es va aixecar el 1776. Després del matrimoni de Dolors Rull Garriga amb Daniel Padró Armengol, la propietat va passar a mans dels actuals descendents de la família Padró.

Diferents espais

La construcció es divideix en diverses parts. La primera és la torre, que s’utilitzava com a torre de vigilància per custodiar les finques i per comunicar-se amb l’altra torre, també propietat de la família, situada a tres quilòmetres, a la finca de Mes d’Infants. Després hi ha la casa on vivia la família, que encara es conserva amb el mobiliari original, i el molí d’oli, construït el 1819, que s’utilitzava per premsar olives i, en la part superior, per assecar el blat. El pati interior era la zona on es guardaven els carros de cavalls i té accés a les diferents entrades interiors. Finalment, hi ha el celler, on s’elaborava i emmagatzemava el vi de les finques.

Avui Cal Garriga acull un nou projecte amb Vermouth Padró & Co: cobreix la necessitat que tenien els propietaris del celler de poder ampliar l’espai de les reserves de vermut, a més d’explicar i ensenyar quin és el procés d’elaboració d’aquests aperitius vinícoles.

Una experiència sensorial

Com que la casa ja havia sigut un espai dedicat a l’agricultura i al vi, la seva funció actual no és estranya. La seva nova activitat és compartir amb els visitants l’experiència sensorial del vermut. Per què sensorial? Perquè tota persona que s’acosta al número 17 del carrer d’Avall de Bràfim pot observar, tocar, olorar i degustar els ingredients que fan possible l’elaboració dels vermuts de Padró & Co.

La visita consta de diferents parts: pas dels carros, pati interior i jardins, botes i ampolles a sol i serena, herbolari, sala d’exposició dels botànics, vivers de plantes i assecat de cítrics, infusions, maceracions i integració d’alcohols, sala de botes, sala de foudres i degustació al jardí.

Per a més informació i reserves podeu enviar un correu electrònic a reservas@padroifamilia.com o trucar al 644 42 93 44. També podeu trobar més informació a vermouthpadro.com.