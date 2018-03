Una casa que explica 500 anys d’història del Vendrell

La casa Portal del Pardo és, sense cap mena de dubte, l’edifici més significatiu, i amb més significat, del Vendrell. Enguany, a més, compleix 500 anys des de la primera referència que se’n té, en un capbreu del 1518. Una de les accions que es preveuen fer per celebrar-ho és l’edició d’un llibre sobre la seva història, que es publicarà a través de la col·lecció local Àngel Negre, que edita l’Ajuntament del Vendrell.

“No només és l’edifici més vell del Vendrell, sinó que tot el que passa a la casa representa la història del municipi. Aquesta narració és la pròpia del Vendrell, és un mirall sociològic del que va passar en aquests cinc segles”, explica Josep Miquel Garcia, director de la Fundació Apel·les Fenosa. Garcia destaca, especialment, que aquesta construcció “es conserva ben bé com va ser dissenyada”. “Totes les restauracions que els diferents propietaris han aportat al llarg dels segles s’han fet amb un respecte per l’edifici que el fa autèntic. Tret de la calefacció i l’electricitat, està en les mateixes condicions del 1518”, explica.

Aquesta essència originària que es manté és una de les principals virtuts de l’edifici. “La casa ha estat retratada a totes les revistes de decoració i, ara mateix, volem editar un llibre amb fotografies de Jean-Maria del Moral que es dirà La casa de l’escultor ”, explica Garcia.

Investigació a fons

El llibre, que veurà la llum ben aviat, aporta totes les dades que no es tenien, gràcies a un gran esforç i dedicació del grup d’historiadors que hi han participat: Nativitat Castejón, Àngels Santacana, Neus Oliveras, Pau Arroyo, Gerard Guinovart, Víctor Cabré, Raimon Carrasco o Raquel Back.

Fa mesos que aquest grup d’estudiosos han rastrejat tots els arxius possibles, escampats en registres per tot Catalunya, i se n’ha pogut reconstruir tota la història amb documents i dates. “Ara sabem qui eren els Nin, qui van ser tots els propietaris de la casa, i el perquè de la seva conservació i bellesa”, exclama el director de la Fundació Fenosa.

El tema no es tanca en aquest llibre, al contrari, obre les portes a futures investigacions sobre aspectes no aclarits encara. En aquest sentit, Garcia explica que un dels enigmes més grans és el de la torre medieval. “No sabem amb exactitud qui la va bastir i quan. Des de dalt es veu el mar i té espitlleres per defensar-se. Això vol dir que estava feta per defensar-se dels pirates, però no sabem tampoc si la muralla del Vendrell coincidia o no amb el traçat que ara podem imaginar”.

Per tot plegat, la casa és un misteri encara. En una de les reformes s’hi van trobar carreus romans, que ara són pedestals al jardí de les escultures de Fenosa. “L’escultor hauria estat força content de pensar que la base de la seva obra és una pedra romana”, conclou Garcia.

La casa Portal del Pardo, seu de la Fundació Fenosa

El nom de l’escultor Apel·les Fenosa està íntimament vinculat a la vila del Vendrell, ja que l’any 1958 l’artista va comprar la casa Portal del Pardo, seu de l’actual Fundació Fenosa. A partir d’aquell any, Fenosa i la seva dona van estiuejar al Vendrell, i van muntar un taller al costat del jardí de la casa per dur-hi a terme les seves creacions.

Fenosa i el seu llegat artístic són un dels valors culturals més importants d’aquesta vila. La Fundació Apel·les Fenosa presenta al públic les seves col·leccions permanents d’escultures originals en terracota o guix sortides de l’estudi de l’artista, així com una selecció de bronzes monumentals.