El centre d’Alzheimer obrirà al setembre

La Fundació Privada Rosa María Vivar (FRMV) va fer el 29 de març l’acte simbòlic de posada de la primera pedra del nou centre diürn terapèutic d’Alzheimer de Reus. Es preveu que les obres s’acabin al juliol i la Fundació treballa amb la intenció d’inaugurar i posar en marxa el centre al setembre.

L’edifici s’organitzarà mitjançant quatre mòduls disposats a l’entorn d’un pati central obert, que aportarà llum directa i ventilació al centre. És precisament en aquest espai neuràlgic on s’hi ubicarà una olivera centenària provinent del jardí de la fundadora, que representarà longevitat, salut i prosperitat. Aquest nou centre disposarà de 1.000 m 2 construïts en planta i de 3.500 m2 de zona enjardinada, i tindrà una capacitat per a 80 usuaris i 60 més a la unitat de rehabilitació cognitiva. S’està treballant amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per oferir ajuts públics als malalts amb recursos limitats.

Aquest ambiciós projecte social suposarà una inversió de prop de 2 milions d’euros, els quals seran aportats majoritàriament per la creadora de la Fundació, Rosa María Vivar, juntament amb altres famílies i empreses del territori. D’altra banda, també es treballa per obtenir col·laboració d’altres entitats. Així, l’Ajuntament de Reus ha cedit un terreny de 4.300m 2 a l’avinguda d’Antoni Planàs i Marca de la ciutat, en una zona molt pròxima al santuari de Misericòrdia. La web de la fundació, www.frosamariavivar.org, ja té activat un apartat de microdonacions obert a tothom qui vulgui col·laborar en el projecte i en la lluita contra l’Alzheimer.