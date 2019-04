Les científiques entren l’escola

La computació, la cristal·lografia, l’ADN, la catàlisi, la geometria, la llum i la radioactivitat. Aquests són els àmbits de les fitxes didàctiques del projecte Científiques: passat i present, que durant aquest curs han treballat una quinzena d’escoles del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Els alumnes de cinquè i sisè de primària han treballat a classe la biografia de científiques pioneres en les seves disciplines i també han portat a terme experiments de diversos camps de recerca.

El vicedegà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i coordinador del projecte, Joan Josep Carvajal, explica que la iniciativa va sortir de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), que va contactar amb la facultat tarragonina per tirar endavant projectes comuns per impulsar la divulgació científica i donar més visibilitat a les dones científiques. “Un altre objectiu important que ens marquem és el d’obrir vocacions científiques en edats primerenques, que és quan comencen a decidir si triaran ciències o lletres”, assenyala Carvajal.

El material que han preparat vol connectar la biografia, la recerca i els descobriments de científiques del passat amb la recerca que actualment estan liderant científiques de tot el món. Expliquen la seva recerca i l’impacte que han tingut els seus descobriments en les nostres vides. Igualment, a fi d’il·lustrar i complementar la part teòrica, proposen experiments i pràctiques. Algunes de les científiques objecte dels treballs són Dorothy Crowfoot Hodgkin, Rosalind Franklin, Mileva Maric, Maria Gaetana Agnesi, Margarita Salas, Lise Meitner, Evelyn Berezin, Laura Lechuga i Núria Oliver.

En marxa la segona edició

Per preparar el professorat per treballar les fitxes didàctiques es porten a terme jornades de formació, la segona de les quals es va fer l’últim cap de setmana de març a Amposta, ja de cara al curs vinent, en què aquesta quinzena de centres es veuran incrementats, segons la responsable de divulgació científica de l’ICIQ, Laia Pellejà. Al juliol es farà una tercera jornada de formació.

“Hem rebut feedback de les escoles, i els professors destaquen l’alta motivació dels nens i nenes i que els pares i mares s’hi han involucrat molt. Les escoles s’han fet seu el projecte i han ampliat els recursos que els havíem fet arribar”, comenta Carvajal, que destaca la senzillesa dels experiments que realitzen els infants, amb elements que troben fàcilment a les botigues. S’ha fet una trobada de les escoles participants per compartir l’experiència.

Pellejà avança que s’han marcat l’objectiu d’ampliar el projecte a secundària, tant obligatòria com no, amb experiments més complexos. Carvajal apunta que també es traduirà el material al castellà per poder arribar a la resta de les escoles de l’Estat i a l’Amèrica Llatina.

Actualment, la Facultat de Química de la URV i l’ICIQ estan immersos en un altre projecte relacionat amb la divulgació científica, i és la celebració dels 150 anys de la taula periòdica dels elements. “Estem preparant activitats per a centres de primària i de secundària, però també per a la ciutadania en general. Volem treure la taula periòdica al carrer”, explica Pellejà.