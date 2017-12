Consum desmesurat, trobades familiars, menjars copiosos, compra compulsiva i propòsits de curta durada marquen els últims dies de l’any. Una època que t’obliga a trobar l’excusa per aturar-te i deixar espai per a la reflexió i l’anàlisi. Però l’acceleració desfermada que sembla sotmetre el dia a dia ens deixa poc marge per a la desconnexió, el temps just per a un sospir de llibertat que omple un sac ple a vessar de desitjos de color groc prohibit.