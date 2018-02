Un columbari romà A tocar del riu Gaià

Vila-rodona és un municipi de l’Alt Camp que en l’època romana va ser un enclavament destacat per a l’urbs de Tàrraco. La vitalitat del món rural romà al voltant d’aquesta ciutat va omplir d’activitats el terme -vil·les romanes- i va ser temps de bonança per a la vila. S’han trobat restes de 21 vil·les -es creu que hi devien viure uns 525 habitants- situades unes a la vora del riu i d’altres a l’interior de la població. Una d’aquestes vil·les s’anomenava Villa Rotundus, cosa que fa pensar en la hipòtesi que sigui l’origen del nom de Vila-rodona.

Vinculat a una de les vil·les situades a la ribera esquerra del riu Gaià, el columbari romà que encara ara es conserva és l’expressió més clara de la romanització del terme i de la importància d’aquesta vil·la, perquè aquesta mena d’edificacions només se les podien permetre ciutadans importants de la societat romana de l’època. El columbari és un edifici funerari construït el primer terç dels segles I o II dC, un testimoni dels ritus funeraris seguits pels romans vinculats a una religió i unes creences que després van ser desplaçades pel cristianisme.

La conservació de l’edifici, que té gairebé 2.000 anys, és fruit de la seva utilització com a magatzem agrícola. El 1975, tant l’Ajuntament com el museu de Vila-rodona van fer les gestions pertinents per adquirir el columbari, que estava en una situació molt precària. Un any després el municipi el va adquirir i es va iniciar un procés d’intervenció presentat el 1984 com a projecte de restauració. La Reial Societat Arqueològica de Tarragona va demanar la declaració de monument historicoartístic i se’n va fer possible la consolidació i protecció.

Des de fa un parell d’anys s’hi fan visites guiades, coincidint amb la incorporació de l’edifici com a localització per als actes del Festival Tarraco Viva, i ens permet també fer una passejada pels voltants, on la llera del riu Gaià ens acull entre el bosc de ribera, i així admirar el seu emplaçament únic. La visita al columbari romà i a l’entorn del riu Gaià costa 1 euro per persona per a grups grans de 15-50 persones, i 1,5 euros per a grups petits de 6-14 persones. Per a més informació i reserves: Ajuntament de Vila-rodona, telèfon 977 63 80 06.

Us recomanem fer parada a l’Agrobotiga de Vila-rodona, on podreu adquirir productes locals, fruita i verdura dels pagesos, pa i coques dels forns del poble, melmelades de Llépol i el restaurant Les Fonts i també productes de totes les cooperatives que formen Castell d’Or. Si teniu temps, també fan visites guiades al Celler Cooperatiu.