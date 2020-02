La cooperativa de Llorenç del Penedès compleix cent anys

L’Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del Penedès està de celebració aquest any perquè se celebra el centenari de la seva creació i de la construcció del celler. Durant els pròxims mesos es portaran a terme diversos actes per commemorar l’aniversari. En l’acte inaugural, que es va fer el 31 de gener dins el mateix celler, es va presentar el logotip del centenari i Ramon Arnabat va pronunciar una conferència sobre l’evolució del cooperativisme agrícola al segle XX a Catalunya i concretament a Llorenç. Els següents actes previstos són un cicle de conferències sobre la comercialització del vi, la participació en la Fira Vigralla amb un maridatge de vins i caves del celler, el Dia del Soci al juliol i l’acte central del centenari, previst per al 18 d’octubre. Posteriorment es farà una xerrada sobre el celler modernista i es clourà l’any del centenari amb la Festa de l’Oli i del Vi Novell.

Els orígens de l’Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del Penedès estan relacionats amb la creació, el 1889, de l’entitat cultural i d’esbarjo El Centre Moral, actualment la societat cultural El Centre. El 1914 aquesta entitat va crear el Sindicat Agrícola per als seus socis, i quatre anys més tard, el 1918, persones no adherides a aquesta entitat van fundar el Sindicat Agrícola i Caixa Rural, més endavant conegut popularment com la Cooperativa, actualment la Cumprativa. El celler actual és fruit de la fusió d’aquests dos sindicats, l’any 1920. Aquell mateix any es va iniciar el disseny del celler, d’estil modernista, que és obra de l’arquitecte Cèsar Martinell, fet per a una capacitat de 18.000 hectolitres de vi i un molí d’oli amb dues premses. Està bastit amb dues naus rectangulars que tenen unes finestres també rectangulars col·locades dins d’una estructura de rombe. La decoració alterna maó i pedra i està declarat d’interès artístic i arquitectònic. El celler té un notable valor arquitectònic i és un dels més interessants del Penedès.

Uns anys més tard, el 1932, s’hi va instal·lar una màquina de batre i un molí d’oli -en desús des del 1988- per l’adhesió a la cooperativa de segon grau Ceolpe, Centre Oleícola del Penedès, per a la comercialització de l’oli d’oliva.

La Cooperativa de Llorenç actualment té 110 socis productors -majoritàriament viticultors- i una entrada mitjana de vora 1,8 milions de quilos de raïm blanc i negre. Bona part de la producció, unes 75.000 ampolles de cava i vi, es comercialitza amb marca pròpia, i la resta es distribueix mitjançant el grup cooperatiu Cevipe, del qual forma part el Celler de Llorenç del Penedès.