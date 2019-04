Les editorials del territori aposten per nous autors

El director de 9 Grup Editorial, Jordi Ferré, explica que a les editorials del grup reben originals per diferents canals i en diferents estats d’elaboració. “Normalment demanem un resum de la idea i un índex perquè al consell editorial del grup ho puguem debatre i valorar. Després podem acceptar-la, passar suggerències a l’autor o descartar-la. En aquest últim cas pot ser perquè no ens agradi la idea o, perquè encara que ens pugui agradar, no hi veiem recorregut comercial”, comenta Ferré, que admet que no és fàcil apostar per nous valors. “A vegades ens trobem amb autors que ja han publicat amb nosaltres en un altre gènere, i en aquest cas és més fàcil perquè ja els coneixem”, apunta.

Ferré assenyala que una de les solucions que ofereixen als autors novells és publicar a través de Quòrum Llibres, una plataforma de micromecenatge que ja fa uns anys que van posar en marxa. “Reduïm el risc”, diu. Un consell que dona Ferré als autors novells és presentar-se a premis literaris o a beques, perquè és una bona manera d’assegurar-se la publicació de l’obra en cas de guanyar i és una plataforma de promoció important.

9 Grup Editorial edita al voltant de dos-cents títols a l’any a través dels seus quatre segells: Cossetània, Angle Editorial, Quòrum Llibres i Eumo. En el cas d’Arola Editors, aquesta xifra se situa al voltant dels seixanta títols, i això fa que hagin de seleccionar molt bé el que publiquen. “Som a Tarragona i volem editar de manera transversal l’activitat sociocultural de l’entorn, ja sigui poesia, narrativa, assaig, cuina, feminismes o teatre”, explica Alfred Arola. Precisament un terç dels llibres publicats per l’editorial són de teatre, un gènere en el qual són referent en l’àmbit català des que va néixer el segell fa vint anys: “Tots els autors teatrals catalans han passat per casa nostra, tant el clàssic com el més experimental, com també autors novells. Abans publicàvem cinc o sis premis teatrals, però actualment només queda el premi Born. També publiquem el que s’estrena al TNC”.

A Arola Editors també hi arriben molts originals cada any i els toca seleccionar el que publiquen. “Ho fem per l’interès que ens genera l’obra, no pel vessant comercial, perquè nosaltres no tenim primeres espases ni supervendes. Ens arriben propostes contínuament, de tot arreu, i tenim molt feedback amb l’entorn cultural. A vegades n’hi ha que queden en cartera i es publiquen al cap d’un temps. Tenim la capacitat que tenim”, afirma Arola.

Des que Silva Editorial va començar la seva activitat l’any 2000 ha publicat al voltant de quatre-cents llibres, i una part important han sigut autors que publicaven el seu primer llibre. “Juguem a diversos nivells. Primer vam començar publicant només poesia, però ja fa temps que ens hem obert als relats, la novel·la o els llibres de difusió, com és el cas de títols sobre l’arribada de l’aigua de l’Ebre a Tarragona o sobre Sirusa”, explica el seu director, Manuel Rivera, que assenyala que des de l’editorial fan una feina de pedagogia amb molts autors novells que els arriben, i que en alguns casos es troben originals amb moltes faltes ortogràfiques o sintàctiques.

Rivera recorda que alguns autors que després han tingut molt èxit han començat publicant a Silva Editorial, i posa l’exemple de Jordi Ledesma amb Narcolepsia : “Després ha publicat amb editorials més grans, però és normal.” L’editor tarragoní destaca el paper de les llibreries del territori perquè editorials com Silva Editorial puguin tirar endavant, així com l’adaptació al canvi tecnològic.

“La digitalització ens ha permès fer tirades més petites i poder distribuir millor els llibres arreu de l’Estat i a l’estranger”, comenta Rivera, que afegeix: “Hem publicat coses exquisides, d’àmbit general o d’artistes. De poesia se n’ha de saber per distingir la bona de la dolenta”.