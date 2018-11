L’empresa líder en derivats del sofre per a l’agricultura compleix 125 anys

Azufrera y Fertilizantes Pallarès (AFEPASA) compleix enguany 125 anys d’història consolidada com la fàbrica de sofre més gran de l’Estat i líder en derivats del sofre per a l’agricultura a nivell europeu. L’empresa, nascuda a Tarragona però ubicada des de fa 16 anys al Polígon Industrial de Constantí, distribueix actualment fertilitzants i fitosanitaris en 70 països diferents.

El conseller delegat d’AFEPASA, Joan Pallarès, té molt clar que l’empresa ha de mirar els pròxims anys cap als mercats internacionals: “El futur és en l’exportació. Cada cop tractem més cultius, com la vinya, la maduixa o l’horta i s’incrementa la possibilitat de més mercat a l’Estat, però hem d’anar a augmentar l’exportació tant pel que fa a fitosanitaris com a fertilitzants. Hem de mirar d’adaptar-nos a cada país pel que fa a la presentació i paqueteria”. Amb l’objectiu d’augmentar un 20% les exportacions els pròxims anys, la companyia farà una inversió de 10 milions d’euros. D’aquesta manera es volen convertir en la fàbrica de sofre més gran del món.

AFEPASA compta actualment amb el principal catàleg d’Europa amb el sofre elemental com a fertilitzant i està treballant en el desenvolupament del més gran mostrari de productes per a protecció de la vinya en cultiu ecològic.

Un dels projectes de què estan més orgullosos a l’empresa tarragonina, segons el seu director general, Manel Montaño, és el de la protecció de la desinfecció de les botes de vi amb pastilles de sofre i no productes químics. “Ens ho va demanar la Federació Europea del Vi i vam posar d’acord els presidents de les DO d’Europa per tirar endavant el nostre projecte, que segueix el mètode tradicional i ecològic en lloc de pesticides sintètics”, afirma Montaño.

A AFEPASA es dissenyen els tractaments fitosanitaris adaptats a les necessitats de cada productor. “Tant en àmbits industrials com agrícoles, AFEPASA no es queda darrere d’un taulell, sinó que va a l’empresa o al camp, al procés industrial. Volem mantenir una interlocució i entendre l’usuari final i adaptar el nostre producte de la millor manera a aquest procés”, afirma Ramon Pallarès, conseller delegat d’AFEPASA. Darrere d’aquestes solucions integrals per al client hi ha un treball d’investigació per identificar necessitats i millorar productes, assajant noves formulacions. Un exemple de noves aplicacions d’aquest treball d’investigació és la Tecnologia Sultech, que té com a objectiu millorar el color, l’olor i el gust de la planta a partir de la bioestimulació disminuint-ne l’estrès durant moments del seu cicle com la floració.

Aposta per la sostenibilitat

AFEPASA ha fet una clara aposta per la sostenibilitat i el medi ambient des de fa molts anys, com ho demostra que és l’empresa europea dedicada al sofre que acumula més certificats de sostenibilitat, de reconeixement de productes ecològics i normes de qualitat. Els productes de l’empresa tarragonina són respectuosos amb el medi ambient i estan certificats internacionalment per a l’agricultura ecològica. AFEPASA ha obtingut el certificat EMAS amb medalla de bronze deu anys seguits, cosa que li ha valgut un reconeixement especial per part de la UE.

El sofre procedeix del mineral que porta el mateix nom i és un producte ecològic, no sintètic. És un component bàsic en el desenvolupament vegetatiu de les plantes i també un element indispensable per a la indústria, en sectors com el cautxú, el farmacèutic i la mineria. Està creixent. Els productes elaborats amb sofre elemental són compatibles amb l’agricultura ecològica i, a més de combatre amb èxit les plagues i malalties, produeixen augments significatius de collita en alliberar els macronutrients del sòl i permetre a la planta absorbir-los amb facilitat. També corregeixen el pH del sòl quan és alcalí.

L’essència familiar

Més d’un segle després de la seva fundació, AFEPASA es manté com una empresa familiar, amb la quarta generació Pallarès al capdavant. “Som una empresa familiar que no busca beneficis immediats sinó a mitjà i llarg termini, que considera els treballadors com un actiu important en l’empresa: dediquem 400.000 euros a l’any a la seva protecció de possibles riscos amb les màximes garanties de seguretat. Volem, a més, que tinguin una vida laboral llarga a l’empresa”, explica Joan Pallarès.

La Cambra de Comerç de Tarragona acollirà demà, a les 17.30 h, un acte institucional per celebrar els 125 anys d’història d’AFEPASA, que inclourà la taula rodona Reflexions i valors de l’empresa familiar. Moderada per Eduardo Martínez Abascal, professor de l’Iese i expert en empresa familiar, hi participaran Josep L. Bonet (Freixenet), Antoni Pont (Borges), Josep Gomà-Camps (Gomà-Camps), Santiago Marcó (Marcó Dachs) i Jaume Gramona (Gramona).

ACTE INSTITUCIONAL A LA CAMBRA

Els orígens d’AFEPASA els trobem a la Tarragona de finals del segle XIX, concretament en l’empresari Joan Pallarès Bosch, que es dedicava a la fabricació i comercialització de botes de vi i també tenia una fàbrica de sal. En l’època de la fil·loxera, Pallarès va veure com perdia mercat a causa d’aquesta plaga que va assolar la vinya catalana. Va observar que al sud d’Itàlia utilitzen el sofre per tractar el fong de l’oïdi i se’n va anar a Sicília a estudiar com utilitzaven aquest mineral a la vinya. Va ser a Catània on l’empresari tarragoní va comprar el primer molí de pedra volcànica i va portar un enginyer italià a Tarragona a instal·lar-lo. El 1893 la Sociedad Juan Pallarès va començar a moldre sofre per a ús agrícola i es va convertir en la primera fàbrica que portava a terme aquesta activitat a l’Estat.

Als anys vint del segle passat l’empresa va entrar en el sector industrial i als seixanta va iniciar la seva internacionalització amb el mercat francès, on hi ha un sector vitivinícola molt potent. Actualment una gran part dels seus productes van destinats a l’exportació i arriben a més de 70 països diferents dels cinc continents. El 2002 AFEPASA es va traslladar al Polígon de Constantí, on té unes instal·lacions de 9.000 metres quadrats i hi treballen una cinquantena de persones. La facturació de l’empresa aquest 2018 superarà els 14 milions d’euros. Després de 125 anys, AFEPASA es manté com una empresa familiar i actualment és la quarta generació la que està al capdavant de l’empresa.