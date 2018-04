Una ermita a tocar del Mediterrani que compleix 300 anys

Enguany es compleixen 300 anys de la col·locació de la primera pedra de l’ermita de Berà. És una bona raó per descobrir aquest petit temple situat a tocar del mar en aquesta localitat del Tarragonès i recórrer el camí de ronda, que uneix la Platja Llarga amb el Roc de Sant Gaietà, poble típic de pescadors, d’estil mediterrani, construït als 60.

L’ermita de Berà és una construcció d’estil renaixentista popular feta de maçoneria i pedra polida. La façana, amb un portal d’arc de mig punt i encoixinat, està coronada per un senzill campanar d’espadanya. La nau està coberta per una volta de canó amb llunetes, i disposa d’un parell de capelles a banda i banda. Darrere de l’altar, unes escales permeten accedir al cambril, on s’exhibeix la imatge de la Mare de Déu de Berà. L’edifici, que està cobert per una teulada de doble vessant i teula àrab, disposa d’una porxada adossada a la banda de ponent.

Aquesta ermita s’aixeca a l’indret on hi havia hagut una església dedicada a sant Pere documentada al segle XII. Al voltant d’aquest primitiu temple medieval s’havia configurat el petit nucli poblacional de Berà, que va acabar sent abandonat segurament per la seva posició massa exposada als atacs per mar. Després de l’abandó de l’indret, l’any 1566 es va traslladar a l’església del lloc de Roda l’altar major, les fonts baptismals i altres objectes sagrats que hi havia a l’interior del temple beranenc. Se sap que la primera pedra de l’actual ermita es va posar l’any 1718 i que la primera missa s’hi va celebrar l’any 1727.

L’actual Mare de Déu de Berà és una talla de fusta que substitueix una antiga imatge desapareguda durant la Guerra Civil, un conflicte durant el qual també van ser destruïts l’altar major i dos altars laterals de l’ermita beranenca. A la seva porxada es conserva el disc d’una estela funerària originària del cementiri que hi havia hagut a tocar del temple medieval.

L’ermita de Berà ha estat tradicionalment un lloc de trobades festives. Actualment cada Dilluns de Pasqua acull un popular aplec sardanista. Enguany aquell dia es va fer un concurs de pintura ràpida ambl’ermita rodenca com a eix i es va presentar la rosa commemorativa del tricentenari, a càrrec de l’associació local Puntaires. Abans, al març, es va celebrar una missa oficiada per l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i el 17 de juny l’ermita de Roda de Berà acollirà una trobada de cristians de l’Arxiprestat del Tarragonès, amb tallers i conferències per part de l’arquebisbe i del rector local. La jornada es complementarà amb un concert de cançons líriques a la plaça de l’ermita, de la mà de la soprano Miracle Seguí, el baríton Miquel Font i el pianista Josep Mateu.