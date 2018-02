Una exposició aborda el problema dels refugiats climàtics

Els refugiats climàtics són els protagonistes de la nova exposició que ha creat el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí amb el títol The Dust Bowl. Quan la natura es rebel·la, que es pot visitar fins al 30 de juny. El muntatge analitza les causes i els problemes que es deriven de la situació actual del clima, amb la voluntat de fer palès una qüestió que ens afecta a tots, per lluny que la puguem sentir. El canvi climàtic és avui la principal amenaça per a la supervivència de l’home i el planeta. El Dust Bowl, la crisi ecològica i de refugiats de les Grans Planes nord-americanes als anys 30, com a conseqüència dels mals usos agrícoles i agreujada pels efectes de la Gran Depressió generada pel Crac del 29, serveix com a cas paradigmàtic de la rebel·lió de la natura contra els mals usos de l’home. El Dust Bowl està documentat profusament en textos com els de John Steinbeck i fotografies icòniques com les de Dorothea Lange.

De l’explicació del Dust Bowl, de la seva gènesi a partir de la colonització europea dels Estats Units durant el segle XIX i dels seus efectes durant el període d’entreguerres, passem al present, al final de l’exposició, amb l’explicació succinta de sis casos de refugiats actuals o que s’esdevindran en els pròxims anys. El canvi climàtic afecta des de les illes del Pacífic Sud, per la pujada del nivell dels oceans, fins a països com el Sudan, per la sequera i l’augment de les temperatures. Però també dues zones molt concretes dels Estats Units estan amenaçades: Sishmaref, a Alaska, per culpa del desgel, i Isle de Jean Charles, a Louisiana, a punt de ser negada pel mar. Així mateix, el llac Poopó, a Bolívia, el segon més llarg del país, ha quedat completament sec; i a Síria, a més de la guerra, pateixen la sequera més gran de la zona en els últims segles.

Activitats previstes

El Museu de la Vida Rural està ultimant un calendari d’activitats culturals complementàries a l’exposició que s’anunciaran a mesura que es concretin les dates. Sí que està fixat el 26 de maig un cinefòrum a partir d’ El raïm de la ira. Després de la projecció del film dirigit per John Ford, basat en la novel·la homònima de John Steinbeck, es farà un debat amb Andreu Mayayo, catedràtic d’història contemporània i vicedegà de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona; i Jaume Roures, productor de cinema i fundador i director general del Grup Mediapro.

La conferència concert Dust Bowl ballad, a càrrec del fotoperiodista especialitzat en música i arts escèniques Jordi Vidal, analitzarà el tractament del Dust Bowl a través de la música, en especial a través de la figura de Woody Guthrie, creador del folk canon i de la influència exercida en les generacions posteriors. Encara no s’ha fixat la data d’aquesta activitat.