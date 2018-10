Quan la festa toca el cel

La Fira de Santa Úrsula fa enguany un nou pas endavant i enllaçarà diverses formes del patrimoni immaterial més enllà del fenomen casteller a Catalunya. Per això han estat convidades a Valls les torres i les acrobàcies del Marroc, amb el Groupe Acrobatique de Tànger (Centre Cultural, dissabte 20); els capatassos de la Setmana Santa de Sevilla, per traçar paral·lelismes amb les quadrilles de 'costaleros' dins el Simposi Casteller de Catalunya, i, dins aquest mateix àmbit, el Museu Valencià de la Festa en representació de les Festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, que també són patrimoni immaterial de la humanitat.

El programa de la fira vallenca està impregnat del groc que fa present la situació que travessa el país i abastarà del dilluns 15 al diumenge 21 d’octubre. Els castells tindran un notable protagonisme, ja que en aquesta edició de Santa Úrsula el programa més transversal estarà dedicat, no només a gaudir de les actuacions castelleres, sinó d’entendre-les en un sentit més ampli i des de diferents òptiques.

Simposi i homenatge a Àngel Solé

El 8è Simposi Casteller se celebrarà el dissabte 20 d’octubre. Intentarà definir els valors del món casteller, del qual es parla molt però amb poca concreció, i mirarà d'abordar el lideratge que exerceixen els caps de colla. Les taules rodones seran moderades pels periodistes Xavier Graset, director del programa de TVC 'Més 324', i Jordi Andreu. Entre els ponents, a més de castellers, hi figuren persones procedents de diferents àmbits com l’empresarial, l’esportiu, el 'coaching', l’històric o l’associatiu, així com altres manifestacions del patrimoni immaterial, com és el cas dels capatassos de les germandats de la Setmana Santa de Sevilla. Hi destaca la presència de l’Hermandad de la Candelaria, que comparteix advocació amb la ciutat de Valls.

La Fira de Santa Úrsula també retrà homenatge al desaparegut cuiner vallenc i també casteller Àngel Solé Guasch, un dels grans ambaixadors de la ciutat i dels calçots. Per això, el 'show cooking' d’obertura del Simposi Casteller de Catalunya estarà protagonitzat per Judit Solé, la seva germana, que presentarà un dels plats protagonistes dels esmorzars de forquilla, la sípia amb mandonguilles, que es podrà tastar popularment com a inici de la jornada del dissabte 20.

Acròbates marroquins

En l’Any del Patrimoni Cultural, el patrimoni immaterial universal de la Unesco estarà present, no únicament a través dels castells, sinó que tindran un marcat protagonisme les torres del Groupe Acrobatique de Tànger, en un espectacle popular dedicat al públic familiar, que també es podrà veure l’endemà en una altra important ciutat castellera, Mataró. Catorze acròbates i músics marroquins extraordinàriament qualificats condueixen els espectadors cap a un viatge des del bullici d’un mercat fins als cafès i les platges de Tànger. 'Halka', el nom de l’espectacle, és també el mot que descriu el cercle format per una multitud reunida al voltant d’intèrprets de carrer, narradors, cantants i acròbates, com passa a la plaça Djemà-el-Fna, a Marràqueix, proclamada patrimoni immaterial de la humanitat, i el vermut musical de Hit 103 (dissabte 20, el Pati) serviran per presentar els nous treballs discogràfics de la majoria d’aquestes formacions.

La 8a Fira Castells se celebrarà del divendres 19 al diumenge 21 d’octubre i tindrà un marcat accent familiar amb el nou espai de jocs populars i participatius, ubicat a la plaça dels Alls, que se suma a l’espai central del Pati. La fira presenta vuit nous estands o activitats permanents i permetrà descobrir aspectes definitoris del fet casteller, com l’equilibri i el desafiament de les altures. Així mateix, la creativitat serà marca distintiva de les àmplies i diverses activitats programades pels expositors. Prenen protagonisme elements vinculats a la viticultura, molt relacionada amb les tasques que bona part dels castellers feien al segle XIX, com un taller instal·lació de botes sobre les quals es fan equilibris o el Castell Suro, un joc de construcció de castells en què es fan servir taps de suro.

La seqüència ritual de Santa Úrsula també comptarà amb la Mostra de Bestiari Escolar, que amplia el nombre de formacions musicals que acompanyaran les peces dels centres educatius (divendres 19); la cercavila de gegants del migdia del dissabte; el correbous amb figures procedents de tot Catalunya, i el correfoc, a la tarda-vespre del mateix 20; i les matinades dels grallers i timbalers i balladetes dels gegants i la mulassa del diumenge 21.

A la Fira de Santa Úrsula també es presentaran els nous llibres castellers de Raquel Sans, Octavi Torné i Miquel Botella, així com les actes de l’última edició del Simposi Casteller, a més de les cinc exposicions dedicades al fotògraf vallenc Francesc Català Roca (Museu de Valls), a les publicacions castelleres del fons de la Biblioteca Carles Cardó, al Concurs de Castells (capella del Roser), al 50è aniversari de la construcció dels habitatges de la Colla Vella (pati de Sant Roc) i als 150 anys del naixement del lingüista Pompeu Fabra (sala Sant Roc).