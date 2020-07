El festival Altacústic arriba a la setena edició malgrat el covid-19

Mazoni, Ferran Palau, El Petit de Cal Eril i Judit Neddermann són algunes de les veus del panorama musical català actual que actuaran a partir de demà a la plaça de l’Església d’Altafulla a l’Altacústic, un festival que arriba a la seva setena edició consolidat en el calendari català d’estiu, que ha patit una allau de suspensions i ajornaments a causa del covid-19. Però el festival altafullenc resisteix, i ho fa amb una fórmula que no deixa de banda la qualitat musical que sempre ha caracteritzat aquest festival des dels seus inicis.

La cita de la Vila Closa d’Altafulla torna un any més amb una proposta que opta per les actuacions amb seient reservat, en una ocasió que suposa la possibilitat de gaudir d’un dels pocs festivals que aquest estiu es duran a terme a les comarques de Tarragona. Seran un total de vuit concerts concentrats en tres dies, del 16 al 19 de juliol, amb doble actuació per jornada musical. Hi actuaran Roger Benet, Judit Neddermann, Anna Andreu, Mazoni, Ferran Palau, El Petit de Cal Eril, Magalí Sare i Joina. Això sí, en lloc dels tres escenaris que normalment hi havia per als diferents concerts, el covid-19 ha fet que es concentrin les actuacions en un de sol, el que hi ha a la plaça de l’Església.

El director artístic del festival, Kike Colmenar, ha recordat que, tot i l’excepcionalitat del moment, la setena edició de l’Altacústic és fidel a la programació musical presidida pel concepte de slow festival, amb una aposta per nous talents i repetint els grups que compleixen amb les condicions artístiques necessàries del festival i que han deixat una bona empremta a la localitat del Baix Gaià.

Mesures anticontagi

Alguns dels concerts del festival altafullenc tindran una entrada de 3 euros, l’anticipada; i de 5, el mateix dia del concert, una hora abans al mateix recinte. En cas de tenir una invitació, caldrà recollir-la prèviament. És una de les mesures que faran viable el control de l’aforament, d’unes 150 persones per concert. Tota la informació està disponible a www.altacustic.cat.

La regidora de Cultura de la localitat del Baix Gaià, Gemma Maymó, va refermar en la presentació del festival l’aposta clara de l’Ajuntament d’Altafulla per “preservar l’Altacústic i apostar per la cultura”. Per la seva banda, el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, que es va mostrar molt orgullós de celebrar un cop més l’Altacústic, va subratllar la importància que les administracions donin suport a festivals d’aquest tipus en un moment en què cal recordar que la cultura també és un dels motors econòmics que fan funcionar el país davant de les adversitats provocades pel covid-19.