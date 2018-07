El festival de guitarra de referència de la Catalunya Sud

ElFestival Internacional de Guitarra de l’Hospitalet de l’Infant 2018, que se celebrarà del 25 al 29 de juliol, estarà dedicat a la música de cambra. El so de la guitarra estarà acompanyat en aquesta segona edició pel del so d’instruments com ara la viola, el violí, la flauta i la veu. I, com l’any passat, comptarà amb la participació d’intèrprets i lutiers de prestigi internacional, guanyadors de molts premis. Hi haurà, per exemple, el cubà Leo Brouwer, compositor, director orquestral, guitarrista, investigador, pedagog i promotor cultural, que és membre d’honor de l’International Music Council de la Unesco i figura entre els músics més reconeguts del moment; i també el nord-americà Hopkinson Smith, una personalitat destacada en el camp de la música antiga i un dels millors llaütistes del món.

Altres figures destacades seran el Duo Ditirambo (format per la violinista segoviana Noelia Gómez i el guitarrista mexicà Alfonso Aguirre), el duet dels noruecs Henning Kraggerud i Petter Richter i els catalans Carles Trepat i Anabel Montesinos. Aquests dos últims protagonitzaran el concert de cloenda, juntament amb l’Orquestra Kammart, dirigida per Àlex Sansó. Els assistents a aquest acte del 29 de juliol podran escoltar Fantasia catalana, un homenatge a Enric Granados del compositor Carles Trepat, basat en cançons populars catalanes i peces de Granados mateix; i el Concierto de Aranjuez, la cèlebre composició musical per a guitarra i orquestra del compositor Joaquín Rodrigo. Durant els cinc dies del festival, a les instal·lacions del Centre Cultural Infant Pere s’oferirà un total de quatre concerts i La nit dels artistes de la terra, amb el Dúo Becerra, el Duo Ribera Sàbat, Patrícia de No i Manel Sánchez, Sadahiro Otani i Kimiyo Nakako com a convidats; tres conferències, cinc exposicions d’instruments i quatre masterclasses (la del Dúo Ditirambo està adreçada a alumnes de grau elemental i mitjà; la resta, és a dir, la de Hopkinson Smith, la de Carles Trepat i la del cubà Marco Tamayo, a alumnes de grau superior).

Organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, sota la direcció artística d’Anders Clemens i la coordinació general de Patricia Mercado, és l’únic festival dedicat a la guitarra que se celebra a les comarques de Tarragona. A la pàgina web guitarfesthospitalet.cat està oberta la inscripció a les masterclasses i es poden comprar les entrades per als concerts. El preu de l’entrada anticipada a cada concert és de 10 euros, i de 12 euros a taquilla.