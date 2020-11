Un gran castell de l’Alt Camp

L’octubre passat va començar la cinquena fase de la restauració del castell de Vallmoll. La nova fase se centra en la restauració de les dues torres de l’ala oest del castell amb l’objectiu de fer-les accessibles per a la visita del públic general associant-les al possible recorregut museístic de visita del monument, i també de dotar-les del manteniment necessari, cosa que avui no és possible. Aquestes torres van ser objecte d’una intervenció de consolidació estructural urgent a finals dels anys 90 perquè la seva integritat perillava i hi havia el perill que s’ensorressin.

Altres intervencions que es plantegen en aquesta fase són la finalització de diversos treballs associats a les instal·lacions del conjunt, com ara la il·luminació exterior, les instal·lacions de climatització de l’ala est i el condicionament dels patis del castell, per permetre una millor accessibilitat del públic.

El castell de Vallmoll, que se situa a la part alta d’aquesta vila de l’Alt Camp, és un edifici d’origen medieval que, segons els estudis de l’arquitecte Miquel Orellana, redactor del projecte, data del segle XII. Orellana apunta que, com a castell situat al marge dret del Francolí, està lligat a la Reconquesta dels comtes catalans. Aquest edifici medieval ha passat per moltes reformes, reconstruccions i ampliacions fins al segle XIX, quan va ser abandonat definitivament.

Actualment és visitable la part restaurada del castell. Cal contactar amb l’Ajuntament de Vallmoll a través del telèfon 977 63 70 87. Orellana assenyala que, un cop acabada la cinquena fase de la restauració, encara en quedarien almenys un parell més per acabar-la d’enllestir definitivament.