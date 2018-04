La il·lusió, per sobre dels gols

“Sense gol, no hi ha futbol”, sentenciava un anunci promocional d’un canal de televisió esportiu. LaLiga Genuine ha demostrat, en el primer any, que aquesta sentència dogmàtica és, en el fons, totalment falsa.

LaLiga Genuine és una competició que, des de fa uns mesos, enfronta 18 equips que estan formats per jugadors que tenen, com a mínim, un 33% de discapacitat intel·lectual. Els objectius d’aquest campionat són, en essència, normalitzar la pràctica del futbol entre aquest col·lectiu a través d’un projecte integrador i socialment responsable.

La voluntat és que, a la llarga, tots els equips de LaLiga comptin amb el seu equip Genuine. El Gimnàstic de Tarragona i el Club de Futbol Reus són els representants de la demarcació en aquesta primera edició. “Com a entrenador tens una sensació en relació a aquest projecte molt positiva. Perquè els jugadors tenen l’oportunitat de competir dins d’un equip i fer els desplaçaments i concentracions com els professionals. A més, juguem els partits en els mateixos estadis on ho fan els seus ídols”, detalla Rafel Magrinyà, entrenador del Nàstic Genuine.

La puresa de l’esport

Magrinyà destaca que els integrants d’aquest equip són “molt competitius”, però que l’esportivitat sempre és el primer. “S’esforcen al màxim, accepten la derrota i feliciten els adversaris, és com hauria de ser tot l’esport”, afegeix.

Coincideix amb aquesta anàlisi David Sangrà, que és l’entrenador del CF Reus Genuine. “Per a ells participar en aquesta lliga és una experiència única i s’hi impliquen sempre al màxim”.

En el cas del CF Reus -a diferència del Nàstic, que ja disposava d’un equip format per jugadors amb discapacitat intel·lectual- la secció neix després de formalitzar un conveni amb el Taller Baix Camp (un centre especialitzat en el suport a aquest col·lectiu), que ja comptava amb una secció de futbol sala.

Potser una de les grans virtuts d’aquesta proposta és, com explica l’entrenador reusenc, que “el resultat és el menys important”. El tècnic grana hi afegeix que és necessari que el món del futbol tingui espais com aquest, “que el posin davant del mirall i mantinguin la puresa de l’esport”. Magrinyà conclou: “Treballar amb aquest equip és tornar, fins a cert punt, a la infància, a la innocència, als nervis barrejats amb la il·lusió i la bondat més absoluta. Tot plegat fa que aquest projecte no tingui preu”.

Els jugadors roig-i-negres del CF Reus Genuine viuen els mateixos nervis previs als partits que qualsevol altre jugador. Tot i aquesta tensió competitiva, la feina del preparador és intentar que “s’ho passin bé dins del camp i que tots participin”. “Sempre volen guanyar, però prioritzem la promoció de valors positius per sobre d’altres facetes del joc”, comenta el tècnic reusenc.

En una línia similar es posiciona Magrinyà. “Intentem fer equips tan equilibrats com sigui possible. Es tracta que tots puguin disfrutar de l’esport”. Aconseguir-ho, segons ens explica, no és difícil, ja que dels integrants de l’equip en destaca “la seva il·lusió i l’absència d’egoisme”.

Una proposta en expansió

Conxita Esteve és una altra de les persones implicades des del primer minut en aquest projecte. Esteve forma part, en aquests moments, de l’oficina de premsa de LaLiga Genuine. Ens explica que aquesta lliga representa “el futbol en essència” i considera que seria necessari que els jugadors dels primers equips dels clubs participants compartissin l’experiència amb els genuine. “Tantes emocions, tanta passió, tan bon rotllo... Aquesta lliga t’ensenya tantes coses que tothom que està relacionat amb el món del futbol l’hauria de conèixer”, assegura Esteve.

Alguns dels objectius sembla que estan una mica més a prop de fer-se realitat. Segons ens comenta Conxita Esteve, l’any vinent LaLiga Genuine podria passar dels 18 equips actuals als 30.