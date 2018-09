La millor mostra de ceràmica internacional, a Montblanc

Tot està a punt per celebrar la setzena edició de Terrània, el Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc, que tindrà lloc els dies 28, 29 i 30 de setembre a la capital de la Conca de Barberà. Terrània tornarà a ser el punt de trobada de ceramistes arribats d’arreu d’Europa. S’hi aplegaran artistes veterans i novells, uns que hi repeteixen i uns altres que hi debuten, arribats des de procedències variades, amb obra molt diferent i tots ells amb un element en comú: la passió per la ceràmica.

El públic assistent pot viure aquesta passió contemplant l’obra exposada i enduent-se a casa peces úniques i singulars que trobarà reunides juntes només els tres dies del festival. Montblanc es converteix en lloc de trobada de qui valora aquesta expressió artística perquè també esdevé punt de concentració d’artistes.

Com en cada edició ha calgut fer una selecció a partir de les sol·licituds rebudes al començament de l’any. Les dimensions de l’espai fan que la xifra de participants sempre sigui al voltant de la trentena.

Enguany n’hi ha 34: 13 de Catalunya, 5 dels Països Baixos (país convidat), 9 de França, 4 d’Espanya, 1 de Bèlgica, 1 del Regne Unit i 1 de Polònia. Com ja és tradició, els ceramistes participants triaran el millor conjunt d’obra exposada a l’antiga església de Sant Francesc. Es tracta d’un reconeixement amb un alt valor simbòlic perquè són els mateixos ceramistes els qui fan de jurat i alhora poden ser elegits. L’any 2017 van guanyar els ceramistes de Molins de Rei Sergi Pahissa i Emilia Musial.

Terrània és un festival perquè compta amb un ventall de propostes que va molt més enllà del mercat. Totes les activitats que es realitzen en paral·lel hi aporten valor afegit. Això garanteix que el gran públic s’acosti a la ceràmica, la descobreixi en alguns casos i comprengui la complexitat tècnica al mateix temps que disfruta de l’expressió artística.

Les exposicions

Terrània ha volgut tenir presència més enllà del recinte de l’antiga església de Sant Francesc. Així, el visitant pot passejar pels carrers i les places de Montblanc. Per aquest motiu, al llarg dels anys diversos indrets de la vila han acollit exposicions de ceràmica. Enguany n’hi ha quatre.

La sala d’exposicions del claustre de Sant Francesc, en l’horari d’obertura de Terrània, acull una mostra dedicada a un país convidat. En aquesta ocasió són els Països Baixos. Hi participen sis ceramistes, cinc dels Països Baixos i un de Flandes, a Bèlgica. Els qui hi exposen obra són Sarah Michael, Ellen Rijsdorp, Jannie van der Wel, Toon Thijs, Willy van Bussel i Bibi Kriek.

Fins al 23 de setembre (divendres, dissabte i diumenge d’11 a 14 hores i durant la celebració de Terrània d’11 a 14 i de 16 a 19) es pot veure a la Sala Sant Miquel l’exposició dedicada al ceramista de Cornellà de Llobregat Jordi Serra i als membres de la seva família, que constitueixen una nissaga d’artistes molt actius al llarg de tot el segle XX.

Com cada any la Galeria Natàlia Ferré acull exposicions amb motiu de Terrània. Enguany es tracta d’una mostra de peces de Montse Llanas, que també participa en el festival i, a més, realitza tallers de torn. Es podrà visitar fins a finals d’any.

El Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre es va estrenar l’any passat com a seu d’exposicions de Terrània. Enguany repeteix experiència i fins al 28 d’octubre acull peces de la ceramista de Gelida Mercè Rius, que és una veterana del festival perquè ha participat en vuit edicions. Les peces ocupen les sales en què es reprodueixen les balmes on hi ha les pintures rupestres i creen una agradable combinació.

Una cita reconeguda

El 12 de maig l’Associació de Ceramistes de Catalunya (ACC) va premiar l’Ajuntament de Montblanc amb el premi Artesania de Catalunya per la trajectòria de Terrània.

És un reconeixement que atorguen els ceramistes del país, és a dir, els que millor coneixen el sector i els esdeveniments d’aquesta mena que es fan a tot arreu. L’ACC justifica el premi per la coherència seguida al llarg de les quinze edicions anteriors, pel fet que hi hagi un creixement sostingut i per l’evolució d’una programació àmplia i amb activitats variades.