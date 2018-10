L’únic museu tarragoní dedicat al setè art el trobareu a Vilallonga

Màquines de projecció de les primeres dècades del segle passat, pòsters, programes de mà i documents de llicències d’emissió de la censura, un espai dedicat al No-Do... Són peces i materials que es poden veure al Museu del Cinema de Vilallonga del Camp, que des de fa un any es pot visitar en aquesta localitat del Tarragonès i que és el primer dedicat al setè art que hi ha a les comarques tarragonines. Aquest museu és una realitat gràcies a la col·lecció de Josep Maria Vallès, un veí vinculat a la sala de cinema del municipi des de fa més de quaranta anys.

El Museu del Cinema de Vilallonga és de titularitat municipal i està emplaçat al Centre Cívic. Es pot visitar els dissabtes, diumenges i festius de 18 a 20 hores, i entre setmana amb visita concertada per a grups i escoles els dimarts i dijous de 9 a 12 hores. Per concertar visita cal trucar a l’Ajuntament, al 977 84 01 01.

El material que s’exhibeix al Museu del Cinema de Vilallonga del Camp es va renovant a partir de la col·lecció de Josep Maria Vallès i també de donacions, com és el cas d’una màquina de 35 mm, concretament una Cinemeccanica Victoria 5, que ha estat en servei als Cinemes Ocine Les Gavarres de Tarragona des que es van inaugurar, el 1998, fins que fa quatre anys van canviar tots els projectors pel pas a tecnologia digital.

El Museu del Cinema s’estructura en tres apartats. El primer està dedicat a la maquinària de projecció. Hi trobem una dotzena de màquines de projecció de gran format per a exhibició professional, desenes més de petit format per a ús domèstic, cintes de pel·lícula de 70 mil·límetres, de 35 mil·límetres, de 9,5, i altres de súper 8. També s’exhibeixen projectors de principis de segle XX que funcionaven amb carbó i altres de més recents, com la màquina de projecció del Kursaal de Reus. Un segon àmbit aplega material gràfic, com pòsters, pasquins, programes de mà, fotografies acolorides i documents de llicències d’emissió de la censura, i també hi ha un espai dedicat al No-Do. Destaca un cartell original de La guerra de les galàxies. I el tercer espai està destinat als tres cinemes que ha tingut la localitat: el Nou, l’Edison i l’actual, el Centre Recreatiu. A Vilallonga del Camp hi ha sala de cinema des dels anys vint del segle passat, i n’hi continua havent setmanalment al Centre Recreatiu.

Un dels espais més interessants és la cabina de projecció antiga d’un cinema. A més, en un racó de l’entrada hi ha algunes fileres de les primeres cadires que va tenir l’actual cinema de Vilallonga, que han estat repintades. Finalment, hi ha també una pantalla on es projecten diversos documentals relacionats amb el món del cinema.