Una passejada literària per Figuerola del Camp

Passejada literària: Postals poètiques de Figuerola del Camp és la ruta literària autoguiada que ha creat l’ajuntament d’aquest municipi de l’Alt Camp i que permetrà difondre el patrimoni arquitectònic, cultural i paisatgístic del municipi. El recorregut s’estructura en dos itineraris, la ruta urbana i la ruta de l’entorn natural, i el fil conductor són els poemes que Josep Colet i Giralt (Barcelona, 1935) va dedicar al seu poble d’estiueig. Aquesta ruta s’inaugurarà el 17 de juliol.

El recorregut inclou la senyalització de 22 punts d’interès als quals l’autor va dedicar un dels seus poemes. Tots dos recorreguts estan senyalitzats amb plaques metàl·liques on s’inclou la identificació, datació i breu descripció del bé patrimonial, la numeració que li correspon dins el recorregut i un codi QR per descarregar-se la informació. El lector QR redirecciona a la web municipal per accedir al material audiovisual disponible (fotografies antigues i actuals dels espais i els àudios dels poemes) i a les traduccions dels textos dels plafons en castellà i anglès.

Pensant que aquesta passejada es pugui fer en família, als nens se’ls ofereix la possibilitat de participar en un joc de pistes de localització d’elements al llarg del recorregut que no sempre es veuen a primera vista. La iniciativa és un producte de quilòmetre zero, perquè la idea i els continguts s’han elaborat des de la regidoria de Cultura, el disseny dels plafons l’ha fet el servei tècnic de turisme del Consell Comarcal, el plànol del recorregut i el joc de pistes s’ha encarregat a una empresa local i les gravacions dels poemes han anat a càrrec del grup de teatre local Quin Batre!

Un ric patrimoni cultural i natural

Figuerola del Camp és un municipi de l’Alt Camp de poc més de 320 habitants, però amb una antiguitat mil·lenària i un entorn natural fascinant. El patrimoni arquitectònic i cultural de Figuerola del Camp permet al visitant gaudir d’un viatge per la història, endinsar-se en el jaciment neolític de la Cova del Gat, travessar el pont medieval del Diable, contemplar les vistes espectaculars que es veuen des del terrat de la torre de guaita de la Mixarda i passejar pel nucli urbà de Figuerola per descobrir carrers, places i racons amb encant, veure l’aigua fresca de les seves fonts i aturar-se a prendre un refresc al cafè de la cooperativa, on la decoració ens trasllada a un ambient d’anys passats. El medi natural que envolta el poble permet fer senderisme, passejar a cavall o amb bicicleta, practicar BTT i escalada.