Una pedrera d’alabastre de Sarral, escenari d’una peça de videodansa

DansAra, Espai Municipal de Dansa de Sarral i la productora especialitzada en dansa i arts escèniques DansPXL han estrenat aquest gener Quadrant, una peça de videodansa rodada a la pedrera d’alabastre la Coma-Ral de Sarral, en el marc de la celebració del centenari de l’obertura del primer taller modern d’alabastre al municipi. El projecte està dirigit per Marta Arjona i Mei Casabona, amb una coreografia original de Casabona interpretada per alguns dels seus alumnes. La producció dura 8 minuts i està protagonitzada per 11 ballarins d’entre 13 i 18 anys. Ja es pot veure a les xarxes socials.