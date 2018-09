Un projecte pioner per donar a la brossa un valor social

De fa temps, es penalitza amb cànons la brossa que no es recull selectivament i que es colga en abocadors controlats o s’incinera. Ara, però, i davant l’impuls a l’economia circular de la Unió Europea i l’objectiu, subscrit per la Generalitat de Catalunya, d’assolir un 60% de recollida selectiva l’any 2020, encara es penalitzaran més, econòmicament, els percentatges baixos de recollida selectiva.

Davant aquest repte, el Consell Comarcal del Baix Camp i Secomsa han plantejat als ajuntaments de la comarca un projecte que vol fer arribar al 60% la recollida selectiva a partir de la mobilització dels veïns de cada municipi. L’argument és deixar de llençar diners a la brossa, ja que l’increment de la recollida selectiva significarà un estalvi per al poble i, per tant, la possibilitat de disposar d’uns diners que cada població decidirà on invertir.

Amb el nom de La bona brossa, i amb l’eslògan Recollida selectiva amb valor social, ja s’ha plantejat aquest projecte als municipis pilot de Vilanova d’Escornalbou, Maspujols, l’Aleixar i Riudoms. Altres municipis com les Borges del Camp, Alforja i Almoster estan iniciant els tràmits per adherir-s’hi.

Cada municipi, un projecte

A Vilanova d’Escornalbou es disposarà de 4.000 euros quan s’arribi al 60% de la recollida selectiva. Una trentena de veïns d’edats diverses han decidit que els diners es destinaran a comprar un desfibril·lador per al poble i a realitzar diverses accions per promoure una vida activa saludable.

A l’Aleixar, els veïns disposaran de 7.000 euros, i pròximament decidiran en què invertir-los, i a Maspujols han iniciat els debats per decidir a què destinaran els 4.300 euros d’estalvi. Per la seva banda, Riudoms ha començat a treballar per posar en marxa el projecte al setembre, amb una xifra de 25.000 euros per destinar a un projecte per al poble.

En cada municipi s’ha creat un grup motor, format per voluntaris, que també s’encarregarà de dinamitzar les accions a fer en cada població per implicar els veïns en el projecte i fomentar la recollida selectiva en el seu municipi. El Consell Comarcal, Secomsa i els ajuntaments respectius donen suport a la iniciativa ciutadana i facilitaran les eines i materials que siguin necessaris.

En aquest sentit es preveu en cada un dels municipis identificar els tipus de públic als quals s’hauran d’adreçar els missatges de la campanya i quina serà la millor manera de fer-ho (per exemple, grans productors de matèria orgànica d’un poble, etc.)

‘La bona brossa’, valor afegit

Tant el Consell Comarcal del Baix Camp com Secomsa i els diferents ajuntaments han apostat pel projecte de La bona brossa per incrementar la recollida selectiva dels residus municipals a la comarca perquè volen que la ciutadania pugui tocar i comprovar els beneficis de la recollida selectiva. També volen donar una visió positiva dels residus i de la recollida selectiva per al conjunt de la comunitat, de tal manera que sigui un projecte transversal que impliqui veïns de totes les edats.

Aquesta iniciativa parteix de la base que la ciutadania coneix perfectament com fer la recollida selectiva, ja que des del 1996, quan es va implantar aquest sistema, s’ha explicat successivament en diverses campanyes. També considera que el model de recollida no és tan determinant en el fet d’aconseguir bons percentatges de recollida selectiva (a la comarca del Baix Camp, per exemple, la Selva del Camp frega el 60%, amb un sistema de contenidors soterrats).

Finalment incorpora els principis de l’economia circular, segons la qual els residus tenen valor econòmic perquè són matèries primeres.