Un quart de segle de calçots de qualitat

La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls està de celebració aquest any, amb motiu del 25è aniversari de la seva creació. I aquesta commemoració coincideix amb l’objectiu d’aconseguir el rècord de producció de la seva història: 18 milions d’unitats. El seu president, Josep Amill, considera que es donen les circumstàncies per arribar a aquesta fita i superar els 16 milions de la campanya passada, que també van marcar un registre històric. “La collita de calçots a la IGP ha començat força bé. Ha plogut quan tocava i la climatologia ens acompanya. Hem notat que ja hi ha molta demanda, tot i que el fort ve a partir d’ara, després de la Gran Festa de la Calçotada”, afirma Amill.

La IGP Calçot de Valls va començar la seva trajectòria fa 25 anys amb només catorze socis i una producció de 400.000 calçots. Un quart de segle després ja són una cinquantena d’associats i l’última campanya van superar els 16 milions de calçots, que calculen que és una quarta part de la producció d’aquest tipus de ceba a les quatre comarques de l’IGP (Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès). Cada any s’hi incorpora algun nou soci, però també se’n jubila algun. Els socis poden tenir produccions d’entre 100.000 i dos milions d’unitats cadascun. D’aquest quart de la producció total en aquestes comarques, on té més incidència el segell de la IGP Calçot de Valls és a l’Alt Camp i al Tarragonès.

Amill considera que cada cop es valora el producte d’IGP Calçot de Valls i ho noten en punts de venda com Mercabarna, el gran mercat majorista del país, on cada cop hi ha més demanda de manats amb l’etiqueta de la IGP. Assenyala que la gran majoria de calçots es consumeixen per fer calçotades, però alguns restaurants en demanen per elaborar altres plats. De calçots també se’n produeixen molts actualment a les Terres de Lleida i en grans extensions a Andalusia, però no tenen el segell de qualitat de la IGP de Valls.

Seleccionant les millors llavors

El màxim responsable de la IGP destaca la feina que estan fent els últims anys per millorar la presentació i les característiques organolèptiques del producte. En aquest sentit, la base és la selecció de les llavors que faran servir per sembrar la ceba blanca. Fa cinc anys que, des de la Fundació Miquel Agustí, treballen per seleccionar les millors llavors per aconseguir un calçot de més qualitat. Del procés se n’encarrega el biòleg Joan Simó, que fa una quinzena d’anys que col·labora amb la IGP, i el coneixen popularment com el Doctor Calçot. “La selecció de la llavor comença amb la mota, triant les que tenen més cames i són més sanes, entre les diferents comarques de la IGP”, explica Amill.

El president considera que la IGP Calçot de Valls té un gran futur “si la cuidem”. Sí que veu com una amenaça l’augment de la mitjana d’edat dels pagesos a causa del problemes de relleu generacional a les explotacions agràries, que s’agreugen en èpoques de bonança econòmica. També destaca que no hi ha tantes oscil·lacions de preu com els primers anys de vida de la IGP, cosa que afavoreix els cultivadors.

El calçot de la IGP Calçot de Valls ha d’estar cultivat a les comarques de l’Alt i el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. Té la cama blanca d’una llargada de 15 a 25 centímetres i un diàmetre d’1,7 a 2,7 centímetres. Inclouen una etiqueta amb un número de referència que en garanteix la traçabilitat. En els últims anys la IGP ha introduït inspeccions internes als socis, que se sumen a les externes. L’objectiu és garantir la qualitat del calçot a través dels controls de normatives i requisits. Els manats són de 15, 25 i 50 unitats.

L’IGP Calçot de Valls vol celebrar haver aconseguit arribar al quart de segle d’existència i ha preparat diversos actes. El 15 de gener es va inaugurar l’exposició fotogràfica Pagesos d’etiqueta, a càrrec del vallenc Carles Cubos, on apareixen tots els socis de l’entitat. “Posem cara als pagesos, amb fotografies d’ells als seus camps”, indica Amill. L’exposició es pot veure fins al 30 de gener a la sala Sant Roc de l’Institut d’Estudis Vallencs, i al març tornarà a ser-hi. Abans i després volen fer córrer la mostra per diferents punts de la IGP, com Reus, Altafulla, Tarragona i el Vendrell; estan tancant les dates. Coincidint amb l’estrena de l’exposició, també es va presentar un vídeo amb les opinions dels protagonistes, que recull la història de l’entitat.

A finals de maig organitzaran un viatge en autocar per als socis de la IGP Calçot de Valls a Sabadell, on la Fundació Miquel Agustí té la seu i on es fa la barreja de la llavor que utilitzaran. Com cada any, a finals d’abril faran un sopar de germanor. També organitzaran unes jornades de treball en una data per concretar.

UNA EXPOSICIÓ I UN VÍDEO PER CELEBRAR

EL 25 è ANIVERSARI