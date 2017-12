Un recorregut bíblic i històric

El Pessebre Vivent de Valls arriba aquest any a la seva setena edició i se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de desembre. El Pessebre Vivent de Valls és un espectacle que, a partir de les escenes bíbliques tradicionals i la historiografia local, repassa alguns dels fets principals que han tingut lloc a la ciutat, un tret diferencial que converteix aquest pessebre vivent en una proposta original i única al territori. El projecte compta amb una trajectòria de 24.500 visitants al llarg dels últims anys, on s’han introduït canvis i modificacions de recorregut i escenes en cada nova edició.

Els participants (actors, actrius, figurants i col·laboradors) superen les 200 persones i es manté el nombre d’empreses i comerços que hi donen suport (un centenar) i d’entitats participants (una trentena).

Les novetats d’aquest any

Pel que fa a les novetats, una és que, tot i que es manté l’inici del recorregut per l’entrada principal de l’església de Sant Joan, per facilitar l’accessibilitat i reduir el temps d’espera del públic les escenes del pessebre s’iniciaran amb l’entrada a l’espai de la rectoria. La resta del trajecte passarà igualment per l’Hort del Rector, el carrer del Mur, la plaça Tomàs Caylà i el carrer de l’Església, que seran de nou l’escenari d’un itinerari farcit d’història i que finalitzarà als arcs del celler del Paborde.

D’altra banda, en aquesta edició es reforça el pes de les escenes bíbliques i se n’introdueixen de noves que repassen alguns dels principals fets històrics que s’han produït a la ciutat. Algunes de les novetats d’aquest any seran les següents: l’Edat Antiga s’ubicarà entre la rectoria i part de l’Hort del Rector, amb noves escenes que reprodueixen el període d’ocupació romana i les escenes més iconogràfiques d’un pessebre; l’Edat Mitjana finalitzarà al carrer del Mur, en lloc de fer-ho a la plaça de Tomàs Caylà; hi haurà una nova reproducció de l’època del Renaixement a la plaça Tomàs Caylà, on es concentraran les escenes d’aquest període; el període corresponent al Barroc (segle XVII fins a principis del XVIII) s’ubicarà a principis del carrer de l’Església, i l’Edat Contemporània, que es veurà representada des del carrer de l’Església fins als arcs del celler del Paborde, incorpora també noves escenes, com el comerç amb algunes colònies africanes.

Una altra novetat que presenta aquesta edició és la renovació de tots els textos de les escenes parlades. Així, els visitants es trobaran un any més un pessebre renovat, tant a nivell d’escenes (la meitat seran noves respecte a l’edició anterior) com de diàlegs, on podran viure una experiència artística i teatral en primera persona. Canvis que comporten un treball previ de renovació dels elements escenogràfics i de vestuari.

COM ES PODEN COMPRAR LES ENTRADES?

El preu de l’entrada anticipada serà, igual que els anys anteriors, de 3 euros. A més, concretarà el dia i l’hora per accedir al recinte del pessebre. Com a novetat s’amplia l’entrada gratuïta fins als cinc anys. Les entrades anticipades per accedir a alguna de les representacions de la setena edició del Pessebre Vivent de Valls es podran adquirir fins al dissabte 23 de desembre, de dilluns a divendres de les 10 h a les 14 h i de les 17 h a les 19 h i els dissabtes de 10 h a 13 h al Centre Cívic de Valls i a l’Oficina Municipal d’Informació i Turisme de Valls (carrer de la Cort, 61).

D’altra banda, també es podran adquirir entrades anticipades fins al 23 de desembre en altres municipis de l’entorn per facilitar-ne l’adquisició i arribar a més públic. Els punts de venda estaran ubicats a Alcover (Bar Plaça Nova), al Pla de Santa Maria (Núria Papereria), a Montblanc (Llibreria Requesens) i a l’Oficina de Turisme del Monestir de Santes Creus.