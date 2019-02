De la redolta al calçot, en carro per les vinyes

L’Alt Camp és una comarca que els caps de setmana d’hivern i inicis de primavera fa olor de calçotada. És sabut que el calçot es cuina a la flama, concretament a la flama de redoltes (sarments) podades dies abans a les vinyes dels pobles de l’Alt Camp. Però aquesta relació ni comença ni acaba aquí, ben al contrari, ja que la calçotada es va iniciar coent calçots i bevent vi amb porró, un altre tret distintiu de la nostra terra, un maridatge tan excels com ancestral.

Partint d’aquesta premissa, el celler Adernats - Vinícola de Nulles i l’agència Experiències Rurals ens proposen un recorregut amb carro per la història, cultura i gastronomia del calçot i el vi a les terres de l’Alt Camp, amb el nom De la redolta al calçot. Es tracta d’un viatge que ens transportarà als dies en què comença la calçotada, originària de finals del segle XIX. En aquesta ruta amb carro, aprendrem a conduir els cavalls entre vinyes gairebé centenàries i descobrirem espais tan singulars com un poblat iber que emmagatzemava gra fa 2.300 anys.

Els passejos amb carro són una iniciativa de dos emprenedors de Valls que des de l’estiu passat han iniciat aquesta activitat amb carruatges que restauren i amb rutes per diferents cultius, com vinyes, garrofers i avellaners, però de moment la del calçot i la vinya és la que està tenint més èxit.

Finalment, els participants arribaran a la Catedral del Vi de Nulles, la joia modernista on s’elaboren els vins i caves Adernats i on podrem tastar alguns dels seus millors productes, que han sigut reconeguts internacionalment.

Vins, caves i croissant de calçot

L’activitat, que es va iniciar al desembre, inclou la ruta comentada amb carro per les vinyes, una visita guiada a la Catedral del Vi de Nulles, un tast de tres vins i caves Adernats i una degustació de croissant de calçot del Forn de Nulles i pa amb salsa de calçots cortesia de Fruits S&P. Per participar-hi us heu d’inscriure a la web www.experienciesrurals.com o trucar al telèfon 662 63 63 64. L’activitat es fa cada dia sota reserva prèvia per a grups de 6 persones com a mínim i també en dates concretes sense mínim.

El celler Adernats - Vinícola de Nulles és un espectacular celler modernista del 1917, catalogat com una autèntica Catedral del Vi. Gràcies als seus vins mediterranis i als seus grans caves guardonats internacionalment, sembla viure instal·lat entre saviesa centenària i eterna joventut. Descobreix-lo a través dels seus vins i caves Adernats i de singulars experiències d’enoturisme.