La ruta dels primers cristians de Tàrraco

El patrimoni documental, artístic i arqueològic paleocristià que Tarragona ha llegat és, en el seu conjunt, el més notable de tota la península Ibèrica. La ruta dels primers cristians permet conèixer diferents espais de la ciutat que ens transportaran als primers segles del cristianisme a Tàrraco. Si compreu el carnet de la La ruta dels primers cristians gaudireu d’importants descomptes. Trobareu més informació al telèfon 977 250 795.

Podem començar al punt més elevat de l’acròpoli de la ciutat, on s’ubica l’edifici del Seminari, construït al segle XIX. En un dels seus claustres s’aixeca una capella construïda al segle XIII. Una pietosa tradició ubica la predicació de l’apòstol sant Pau sobre la roca en què es fonamenta la capella. Dins les instal·lacions del centre s’ofereix una síntesi sobre la història i l’arqueologia del cristianisme primitiu de Tàrraco. El Museu Bíblic Tarraconense és també de parada obligatòria. Fundat l’any 1930, ajuda el públic a contextualitzar històricament i culturalment la Bíblia i els seus valors transcendents. És un bon instrument per comprendre les bases teològiques, simbòliques, rituals i iconogràfiques del món dels primers cristians.

La Seu de Tarragona ocupa l’espai on es va erigir, en època romana, el temple dedicat al culte als emperadors. Encara són visibles imponents restes d’aquest gran recinte al refetor de la catedral. Aquesta àrea sacra pagana va ser desmantellada parcialment a partir del segle V i transformada en espai cristià. Es pensa que, en aquest espai, es va bastir la catedral d’època visigòtica. Al Museu Diocesà també hi trobem elements arqueològics dels primers segles del cristianisme. També a la façana de la catedral hi ha encastat un magnífic sarcòfag paleocristià, d’inicis del segle V.

L’amfiteatre, amb una capacitat original d’uns 12.000 espectadors, va ser construït a principis del segle II. Durant l’imperi d’Heliogàbal, al començament del segle III, va experimentar algunes reformes. El 21 de gener de l’any 259 el bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi van ser cremats vius per ordre del governador de la Tarraconense, Emilià. L’Església va construir entre els segles VI i VII una basílica en memòria dels màrtirs, en l’espai precís on els sants van ser immolats. Sobre aquesta construcció, al segle XII, s’hi va aixecar un nou temple.

El Fòrum de la Colònia, el Museu i Necròpolis Paleocristians, la basílica funerària del Parc Central i el conjunt tardoromà de Centcelles de Constantí són els altres espais que completen la ruta.