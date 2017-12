La sala més gran i més ben equipada

Des del començament d’aquest mes de desembre l’OCine Les Gavarres de Tarragona alberga la sala de cinema més gran i més ben equipada de les comarques tarragonines. Es tracta de la sala 17, que després d’unes obres que han durat alguns mesos disposa ara de 337 butaques amb forma d’amfiteatre i l’última tecnologia, amb so Dolby Atmos, projector làser i una pantalla de 105 metres quadrats.

Hi ha tres tipus de butaques a la sala. En destaquen les VI-Plus, reclinables amb 4 polsadors situats al reposabraç; i les butaques VIP-Relax de gran amplitud, que permeten inclinar totalment el respatller i gaudir al màxim de la pel·lícula.

Última tecnologia en imatge i so

La sala està equipada amb tecnologia punta en projecció i so. Amb una potència de 28.000 W en 41 altaveus, el Dolby Atmos representa una revolució en el so amb el concepte d’ objectes de so. El so es pot moure a qualsevol punt de la sala de cinema, fins i tot el sostre. El projector làser manté la qualitat d’imatge -brillantor i contrast- durant les seves 30.000 hores de vida, amb una resolució de 2K.

El 2018 se celebraran vint anys de l’obertura de les multisales de cinema Les Gavarres, a càrrec d’OCine, empresa familiar que l’any vinent complirà 75 anys de la fundació.