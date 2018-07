Tot sobre el ‘cardenal de la pau’

Vidal i Barraquer és el nom de moltes avingudes, carrers i places arreu de Catalunya. També és la denominació d’escoles i instituts. “Els joves no saben qui era el cardenal Vidal i Barraquer i molta gent més gran ho ha oblidat”, explica Josep Maria Panicello, comissionat de l’Any Vidal i Barraquer, que assenyala que un dels objectius d’aquest esdeveniment és redescobrir i donar a conèixer aquesta figura cabdal de l’Església catalana i europea de la primera meitat del segle XX.

De Francesc d’Assís Vidal i Barraquer se’n celebra enguany un triple aniversari: el 150è aniversari del seu naixement a Cambrils, els 75 anys de la seva mort a l’exili a Friburg i els 40 del retorn de les seves despulles a Tarragona, d’on va ser arquebisbe entre els anys 1919 i 1943. A la seva vila natal, Cambrils, s’ha creat una comissió amb representants de la família, l’Ajuntament, l’arquebisbat i l’Església catalana. Té vocació de país i està organitzant un gran nombre d’actes amb l’objectiu de difondre la figura del cardenal, però també pretén recopilar nous documents i imatges per aprofundir en els diferents vessants del personatge.

“L’Any Vidal i Barraquer no només el celebrem a Cambrils, sinó a tot Catalunya. Vidal i Barraquer és una figura de país i el país li devia un esdeveniment com aquest”, afirma Panicello, que assenyala que volen aprofitar les eines digitals, de les quals no es disposava fa 25 anys, quan se’n va celebrar el cinquantenari de la mort, per arribar al màxim de gent. La pàgina web és www.cambrils.cat/any-cardenal-vidal-i-barraquer.

Aquesta primavera ja s’han fet les primeres conferències, que s’allargaran tot l’any. També hi ha previst celebrar tres eucaristies. S’ha reeditat el llibre Vidal i Barraquer, cardenal de la pau, de Ramon Muntanyola, amb aportacions del prev. Josep Massot i publicat per l’Abadia de Montserrat. Però Panicello dona molta importància a la part d’investigació a partir de la recopilació de nous documents sobre el personatge i els seus diferents vessants. Actualment ja tenen recopilats 28.000 documents, dels quals 23.000 són fotografies. “Hi ha moltes cartes amb personatges com Negrín i el mateix Franco, però també amb el cardenal Pacelli, el futur papa Pius XII, llavors secretari d’Estat i amb qui Vidal i Barraquer va tenir influència en algunes decisions”, apunta Panicello.

Cronologia

1868 Naixement a Cambrils el 3 d’octubre.

1893 Llicenciat en dret. Exerceix al bufet del Dr. Joaquim Almeda.

1895 Inicia els estudis eclesiàstics al Seminari de Barcelona.

1899 Ordenat prevere.

1907 Doctorat en dret per la Universitat de Madrid. Canonge de Tarragona.

1914 Pren possessió com a bisbe de Solsona.

1919 Pren possessió com a arquebisbe de Tarragona.

1923 Enfrontaments amb Primo de Rivera per la defensa del català.

1936 Esclata la Guerra Civil Espanyola i s’exilia a Itàlia.

1937 Refusa signar la carta col·lectiva de l’episcopat espanyol a favor de la cruzada nacional.

1939 Impedit de tornar a la seu de Tarragona pel nou règim.

1943 Mor a Friburg, Suïssa, el 13 de setembre.