La sororitat del vi

Emily Dickinson va escriure, sobre les dones: “Ignorem la nostra veritable estatura fins que ens poseu dretes”. Aquest 8 de març l’afirmació es va escampar viralment gràcies a la il·lustració que la recuperava, creada per Paula Bonet. Mujeres del Libro està fent un treball ingent de conscienciació amb aquest lema. La revolució per la igualtat no ha fet sinó començar i s’ha d’estendre a tot arreu. La Terra Alta, ja iniciada la primavera, era l’escenari de la jornada Terra, dones i vi. Dones poderoses, conscients de les seves limitacions, però amb ganes de superar-se, es donaven cita a la Catedral del Vi de Gandesa, un escenari amb història, per marcar un punt d’inflexió també en la història. La fotografia del crit d’una dona miliciana a les portes del Museu de la Batalla de l’Ebre, davant del celler, era premonitòria. Ferm i compromès com el discurs mostrat per enòlogues, vinyateres i sommeliers. L’Associació de Dones Empresàries de les Terres de l’Ebre les reunia en una jornada.

Superar la invisibilitat de la dona al vi quan hi ha sigut sempre -només cal revisar l’hemeroteca-és una assignatura pendent, tant com igualar sous, tenir presència als llocs de màxima responsabilitat, no haver de demostrar més pel fet de ser dona i no haver renunciar a la vida familiar. El pas més immediat per fer front al sistema patriarcal és teixir complicitats i reivindicar-se amb un discurs emotiu, sensitiu i sensible, que no dèbil. El lideratge femení està forjat en valors: compromís, responsabilitat, honestedat i cooperació, diuen els experts. També en la força, i la física.

La sororitat és urgent perquè hi ha una arrel comuna que vol créixer en una terra poc fèrtil encara. “El lideratge és femení i ecològic”, coincideixen Herència Altés, Algars Vins i Ecovitres. “Estic lligada als cicles de la terra i la ciència m’ha fet entendre de manera tècnica els seus processos”, afegeix Celler Arrufí. “No recordo un aniversari sense vi ni cap conversa a taula que no hi giri al voltant”, descobreix Cellers Tarroné. “La dona com a inspiració, com a tot, representa el celler”, sentencia Celler Rialla. “Lluitem contra la despossessió de la terra i no volem hipotecar el futur per la massificació eòlica”, adverteix Bàrbara Forés. “Al celler som tres. Ells, força i ment. Jo, cor”, matisa Bernaví. “Hem après dels estudis però bevem de l’observació dels iaios”, recorden a Celler Clúa. “Fa 30 anys a Barcelona ningú volia garnatxa blanca”, explica la més veterana de totes, Josefina Piñol. El seu exemple de perseverança les contagia totes. La consellera Meritxell Serret, des de l’exili, les esperona: “El vi en femení és qualitat de vida i benestar”.