La temporada de calçotades arrenca diumenge a Valls

La Gran Festa de la Calçotada marcarà aquest diumenge l’inici de la temporada de gaudi d’aquesta menja que té l’origen a la capital de l’Alt Camp i que s’ha estès des de fa anys per tot Catalunya. La temporada de menjar calçots s’allarga de novembre a abril, però fins a l’últim diumenge de gener, amb aquesta festa, no podem dir que dona el tret de sortida.La jornada, que arriba a la seva 38a edició consolidada com un referent en el panorama gastronòmic català, té un ampli programa d’actes tradicionals i festius, a més de concursos, relacionats amb el calçot repartits pels carrers i places de Valls: cercaviles, demostracions de coure calçots a la graella i concursos de cultivadors de calçots, d’elaboració de salsa de la calçotada i de menjar calçots i altres degustacions.

Inici de la festa

La plaça de l’Oli començarà a ambientar-se aquest diumenge a partir de les deu del matí amb l’inici de les demostracions de coure calçots la graella i, mitja hora després, a la plaça del Blat es posaran en marxa els concursos de salsa de la calçotada de Valls i de cultivadors de calçots. El Concurs de Cultivadors de Calçots arriba a la 32a edició. Hi haurà premis per als millors manats de calçots i els més regulars, i per a la planta amb més calçots. L’any passat el guanyador va ser Jordi Rovira, de Torredembarra, seguit per Castellfruits, de Castellvell, i Germans Blanc, d’Altafulla. El 18è Concurs de Salsa de la Calçotada oferirà demostracions de l’elaboració de la salsa de la calçotada de Valls. Inclou una demostració de com es fa la salsa per a celíacs i per a intolerants als fruits secs. Andrea Cabrera, de Valls, va ser la guanyadora l’any passat. El segon premi va ser per a Aurèlia Fortuny, de Torredembarra, i el tercer per a Toni Hernández, de la Llagosta.

A dos quarts de dotze arrencarà a la plaça del Blat la Mostra de Danses del Seguici Cerimonial de Valls, que anirà fins al Pati, amb una cercavila de les danses de carrer del seguici festiu vallenc: els balls de la primera, el de bastons, el de pastorets, el de gitanes i el de cercolets. Mitja hora després, entrada a la plaça del Pati del seguici festiu i actuació de lluïment. A dos quarts d’una, també a la plaça del Blat, començarà la cercavila de l’element festiu propi de la calçotada: el gegant del Calçot de Valls, de l’Agrupació el Calçot de Valls.

Un dels actes més esperats és el Concurs de Menjar Calçots, que se celebrarà a partir de la una del migdia al Pati i que arriba a la 24a edició. Enguany tindrà un plus d’interès perquè no hi podrà participar el guanyador de l’última edició i de nou edicions més, el barceloní Adrià Wegrzyn, que l’any passat es va menjar 310 calçots, amb un total de 5.825 grams consumits, marca que va establir un nou rècord de la prova. El van seguir el seu pare, Constantino Wegrzyn, amb 183 calçots i 2.380 grams, i Carlos Fontecha, amb 172 calçots i 2.010 grams. L’absència de Wegrzyn fill és obligada per les regles del certamen. A l’iniciar-se el concurs, les colles castelleres Vella i Joves dels Xiquets de Valls enlairaran els seus pilars. A les dues de la tarda s’entregaran els premis dels diferents concursos.

Les degustacions populars de la calçotada són algunes de les activitats més esperades. A la plaça de la Zeta es reparteixen les degustacions populars, que contenen 12 calçots, una terrina de salsa, una botella petita de vi de Valls, pa, un pitet de roba, una taronja i una cervesa. Hi haurà graelles preparades per a tots els que vulguin coure carn, llonganissa, botifarra de Valls... A les places de l’Oli, dels Alls, de les Garrofes i de la Zeta, i al carrer Sant Pere, hi haurà servei de taules per degustar-ho tot còmodament.

MOSTRA DE CUINA DE CALÇOT I MERCAT DE LA CALÇOTADA

Dissabte és un dia que Valls ja respira calçot per tot arreu, per escalfar motors de cara a la gran jornada de diumenge. De les deu del matí a les tres de la tarda i de les cinc a les nou del vespre se celebra la Mostra de Cuina de Calçot, amb tastets a base de calçots de Valls maridats amb vermut i vins de la DO Tarragona, al Pati. La proposta es complementa amb animació, activitats infantils i música. A les onze del mati hi haurà inflables; a la una del migdia, actuació de Pixi Dixi Band, i a les cinc de la tarda, altre cop inflables.

De deu del matí a vuit del vespre, el passeig de l’Estació acull el Mercat de la Calçotada, un mercat d’alimentació i artesania popular. A partir de les sis de la tarda torna la Trobada de 2CV. Els Citroën 2 cavalls, un dels cotxes mítics de l’inici de la segona meitat del segle passat al nostre país, estaran exposats al Pati i a la plaça del Quarter de la capital de l’Alt Camp.