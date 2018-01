La temporada dels calçots comença diumenge a Valls

Les calçotades es comencen a celebrar a partir del mes de novembre i s’allarguen fins ben entrat el mes d’abril, però la temporada no es pot donar oficialment per inaugurada fins a l’últim diumenge del mes de gener, amb la celebració de la Gran Festa de la Calçotada de Valls, que enguany arriba a la 37a edició i que atrau milers de visitants de tot el país. I és que Valls és coneguda arreu com la capital del calçot.

Durant el pròxim cap de setmana, els carrers i places de la capital de l’Alt Camp, bressol de la calçotada, s’ompliran d’activitats al voltant d’aquest àpat, un dels més típics del país i que tindrà el seu moment culminant el matí i migdia de diumenge. La jornada comptarà amb un programa farcit d’actes tradicionals i festius i de concursos relacionats amb el món del calçot: cercaviles, demostracions de coure calçots a la graella, mercat de la calçotada, concursos de cultivadors de calçots, d’elaboració de salsa de la calçotada i de menjar calçots, degustació popular...

Valls, ciutat d’origen de la calçotada, fa més de cent vint anys que fa calçotades. Des de finals del segle XIX, la tradició calçotaire ha anat passant de generació en generació i també s’ha estès, primer pel Camp de Tarragona i després arreu de Catalunya, i encara després fora de les fronteres del Principat.

Una jornada intensa

La plaça de l’Oli començarà a ambientar-se aquest diumenge a partir de les deu del matí amb l’inici de les demostracions de coure calçots a la graella i, mitja hora després, a la plaça del Blat es posaran en marxa els concursos de salsa de la calçotada de Valls i de cultivadors de calçots.

A partir de dos quarts de dotze, des de la plaça del Blat i fins al Pati, arrencarà la Mostra de Danses del Seguici Cerimonial de Valls, amb una cercavila de les danses de carrer del seguici festiu vallenc, amb els balls de la primera, de bastons, de pastorets, de gitanes i de cercolets. Mitja hora després, entrada a la plaça del Pati del seguici festiu i actuació de lluïment. A dos quarts d’una, des de la plaça del Blat, cercavila dels elements festius de la calçotada: gegant del calçot de Valls, de l’Agrupació el Calçot-AAEET i la mulassa de Valls.

A la una del migdia arriba un dels moments més esperats, el concurs de menjar calçots, amb l’objectiu de conèixer la xifra màxima d’ingesta de calçots en un temps determinat. En iniciar-se el concurs, les colles Vella i Joves dels Xiquets de Valls enlairaran els seus pilars. A les dues s’entregaran els premis dels diferents concursos.

Les degustacions populars de la calçotada són unes de les activitats més esperades. A la plaça de la Zeta s’entreguen les degustacions populars, que contenen 12 calçots, terrina de salsa, un botellí de vi de Valls, pa, pitet de roba, taronja i cervesa. Hi haurà graelles preparades per a tots els que vulguin coure carn, llonganissa, botifarra de Valls... A les places de l’Oli, dels Alls, de les Garrofes i de la Zeta i al carrer Sant Pere hi haurà servei de taules per a la degustació.

Al Pati, de les deu del matí a les dues del migdia trobareu l’Espai del Vi de la DO Tarragona, un espai de venda i degustació de vins amb la presència de cellers i cooperatives adscrits a aquesta denominació d’origen, de la qual formen part Valls i la majoria de territori de la comarca de l’Alt Camp.

Dissabte ja hi ha activitats

Aquest dissabte Valls ja farà olor de calçots. La Mostra de Cuina de Calçot ofereix tastets a base de calçots de Valls maridats amb vermut i vins de la DO Tarragona, de 10 a 15 hores i de 17 a 21 hores al Pati. S’allargarà durant el diumenge, de 10 a 15 hores. Hi haurà també animació, activitats infantils i música. Destaca a les 17.30 hores el Calçot R+D / Simpòsium & Show de l’estudi de gastronomia ForEvents, a la capella de Sant Roc.

També el dissabte se celebra el Mercat de la Calçotada, amb alimentació i artesania popular, al passeig de l’Estació de 10 a 20 hores, que repeteix el diumenge a la mateixa hora. A partir de les 6 de la tarda hi haurà la trobada de 2CV. Els vehicles estaran exposats al Pati i a la plaça del Quarter. Tornaran a estar exposats el diumenge a partir de les 11 hores.