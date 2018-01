Una temporada turística com les d’abans (de la crisi)

260x366 . .

Tot i el context polític català i els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, el sector turístic de la demarcació de Tarragona ha viscut un any per guardar a la memòria.

Una de les dades més significatives i que ratifica aquesta realitat és la xifra de pernoctacions als establiments reglats -hotels, apartaments turístics i càmpings- de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. En total, les pernoctacions turístiques realitzades a la demarcació de Tarragona han estat 22.225.027 d’un total de 5.959.530 turistes que han visitat la zona al llarg de l’any, segons les dades de l’Observatori del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, amb seu a Vila-seca. Més concretament, a la Costa Daurada, per primer cop s’han superat els 20,6 milions de pernoctacions, amb un creixement del 5% respecte a l’any anterior. Aquesta dada suposa deixar en segon lloc els 19,7 milions de pernoctacions que es van registrar l’any 2006. Fins a aquest 2017, aquest era el millor any de la història.

Un rècord històric

Aquesta fita marca un rècord turístic que serà difícil de batre. Aquesta és l’opinió de Xavier Roig, president de l’Associació Hotelera Salou-Cambrils - la Pineda: “Les dades que vam assolir el 2017 són molt bones. Ara ens trobem amb diversos factors de caire econòmic, a nivell internacional, que ens poden afectar. En primer lloc, tenim la devaluació de monedes com la lliura esterlina i el ruble respecte a l’euro. En segon, la devaluació de la lira turca és el gran competidor a la Mediterrània. La tercera posició és per al Brexit i les seves conseqüències, encara incertes. Continuem amb els preus a la baixa a les destinacions de Tunísia, Egipte i Turquia pel que fa a establiments hotelers. Aquest tema creiem que ens pot fer mal. I, per acabar, la situació de Catalunya respecte a la resta del mercat espanyol no ens afavoreix gens ni mica”.

I és que el context polític que s’està vivint a Catalunya, i també els canvis a nivell europeu, impacten directament en el comportament del turista i la seva decisió final a l’hora d’escollir una destinació. “Qualsevol inestabilitat, sigui política o econòmica, afecta el sector turístic. Enguany preveiem diversos escenaris que ens poden afectar, i un és la situació política a Catalunya, però també el Brexit i la tornada de destins competidors amb ofertes molt agressives”, indica Eduard Farriol, president de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Farriol també considera que “no serà gens fàcil” superar els registres turístics d’aquesta temporada, però destaca que l’oferta del triangle que formen Salou, Cambrils i Vila-seca - la Pineda és molt “completa” respecte a altres possibles destinacions rivals.

Precisament aquests tres municipis del centre de la Costa Daurada han arribat a reunir 12,1 milions de pernoctacions del total de la demarcació de Tarragona.

Adeu a la crisi?

L’anterior rècord de pernoctacions turístiques datava de l’any 2006, en un context previ a la crisi econòmica. Des del sector es veu amb optimisme aquesta recuperació de la confiança en l’economia. “Des de fa dues temporades hem observat un canvi de tendència en positiu. Creiem que, de moment, la gent ha perdut la por de quedar-se sense feina. Més que parlar de superar completament la crisi, podríem dir que s’ha superat la por”, apunta Roig.

Per continuar aquesta trajectòria ascendent de cara a les properes temporades, des del sector privat es marquen una línia estratègica molt clara. “Estem fent inversions molt importants per renovar les nostres instal·lacions i per oferir més i millors serveis. Des de la FEHT també organitzem múltiples cursos de formació amb l’objectiu d’elevar la motivació i millorar les capacitats i coneixements dels professionals. També apostem per la innovació i la fomentem en el sector turístic, bàsicament per buscar noves fórmules i estratègies que ajudin a desestacionalitzar la temporada turística. A més, també col·laborem amb el sector públic per promocionar la destinació per tot Europa”, detalla Farriol.

Els principals mercats

Curiosament, tot i les pors, la demarcació de Tarragona ha sigut l’única de Catalunya que ha augmentat la seva ocupació en el període que engloba els mesos de setembre, octubre i novembre, setmanes en què la tensió política a Catalunya va ser més elevada.

El turisme espanyol continua sent el principal mercat de la Costa Daurada. Aquest 2017 ha crescut un 1,28% i ha superat els 10 milions de pernoctacions. El segon mercat turístic per volum d’ocupació hotelera és el francès, que ha protagonitzat prop de 2,5 milions de pernoctacions. El tercer en discòrdia és el mercat britànic, que és un dels pocs que no creixen. Per això, Farriol “es mostra sorprès”. Enguany hi havia molts vols des del Regne Unit fins a l’aeroport de Reus. Des de la FEHT apunten que una de les possibles causes pot ser el fet que molts d’aquests viatgers s’allotgin en establiments no reglats. “Cal analitzar-ho bé i continuem reclamant a les administracions que comencin a actuar per solucionar aquesta problemàtica”, conclou.