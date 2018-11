La teoria de les tres ‘p’

ARA HI ESTEM MÉS familiaritzats, però encara hi ha descreguts que diuen que no cal esforçar-s’hi gaire. Potser per això el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Tarragonès i el Baix Camp són les comarques que generen més residus, per sobre de la mitjana catalana. El Camp de Tarragona, amb un 29,09%, està ben lluny del 50% que demana Europa per al 2020, del 55% que ens demanarà per al 2030 i del 65% per al 2040. El Priorat és la comarca que més recicla amb un 41%, i Riudecanyes, el municipi que supera de llarg la resta amb un 63%.

No tothom té espai a casa per reciclar, però amb les xifres al davant crec que tenim la responsabilitat de prendre consciència de tenir cura del medi ambient, pels més petits i pel futur de tots. De vegades som davant els contenidors amb una bossa plena de brossa que, per no haver-la separat i per desconeixement, acabem llençant al contenidor del dubte, el del rebuig, on llancem tot el que no sabem on va o que ens fa mandra separar. L’increment del preu de l’impost municipal d’escombraries també depèn de nosaltres. Enguany al Baix Penedès s’ha creat la figura dels informadors ambientals, que estan fent una gran feina per divulgar la importància del reciclatge i els seus efectes.

Del 17 al 25 de novembre se celebra la Setmana Europea de la Prevenció de Residus; sí, fins i tot d’això se’n celebra una setmana. A les escoles la teoria de les tres 'r' (reduir, reciclar i reutilitzar) està a l’ordre del dia i avui us convido a provar-ne una de nova amb paciència, la de les tres 'p': prevenir, generar menys residus; preguntar al nostre ajuntament què cal millorar per reduir el cost de la brossa, i practicar, practicar i practicar. El medi ambient ens ho agrairà i les nostres butxaques també.