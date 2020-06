El tomb a l’anella verda, la Tarragona més natural

El tomb a l’anella verda és un recorregut d’uns 34 quilòmetres que ens portarà a alguns dels racons preciosos, històrics i naturals de la Tarragona no urbana.

Podem començar l’itinerari visitant els jardins del parc del Pont del Diable i el gran aqüeducte romà. Es continua per vells camins de carro i es passa pels grans masos dels Arcs, de Granell i de Pastor, tres exemples de la vitalitat agrària de Tarragona en altres temps.

Es deixa a la dreta el Comellar del Moro i es travessa la carretera dels Pallaresos (TP-2031). Es puja fins que es troba la urbanització de Mas de Panxer i es va cap avall en direcció al Rodolat. Es troba el camí del mas Enric i es continua amunt fins als Alts de la Bassa Closa.

Es baixa cap al mas de la Creu, on hi ha ben visible la torre de defensa, i tot seguit es passa a tocar del mas de Sorder, amb la seva elegant cúpula. Més endavant es passa pel mas de Cosidor, prop del mas del Mèdol i per la pedrera romana del mateix nom. D’aquest indret en destaca l’agulla central, que marca l’alçada original de la pedrera.

L’arribada a Ferran és especialment bonica, amb la fèrtil vall del Gaià als seus peus. Ben aviat es troba el riu Gaià i se l’acompanya fins a la desembocadura. A tocar de mar es troba l’antic poble fortificat de Tamarit, que sembla més un castell que una població i que recorda els segles en què tota la costa catalana patia les incursions dels pirates barbarescos procedents del nord d’Àfrica. Tot seguit s’arriba a un tram de costa encisador, amb restes encara d’alguna caseta de carrabiners. Es continua pel passeig de ronda de la muntanya de Sant Joan i s’arriba a la platja de la Móra.

El bosc de la Marquesa

Des d’aquí i a través d’un camí costaner s’arriba a la costa del bosc de la Marquesa. És un espai molt valuós i especialment fràgil que continua sent propietat de la família de la marquesa, que va decidir rebutjar una substanciosa oferta econòmica per urbanitzar-lo. El pas públic es limita al senderó que passa a tocar de la costa. Es deixen enrere les precioses cala de Becs i cala Fonda i s’arriba, tot seguit, a la punta de Creueta, on sorprenen les restes d’una antiga pedrera romana i on comença la gran platja Llarga, especialment estimada per la gent de Tarragona.

Des d’aquest punt ens acostarem cada cop més a Tarragona mentre travessem platges com la dels Capellans, la Savinosa i l’Arrabassada fins a arribar a la punta del Miracle, des d’on podrem gaudir d’unes vistes fantàstiques de Tarragona.