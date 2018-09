Una trentena de restaurants de Cambrils se sumen a les Jornades del Calamar

El calamar serà el protagonista principal dels menús de 31 restaurants de Cambrils. La quarta edició de les Jornades Gastronòmiques del Calamar oferirà una àmplia varietat de propostes relacionades amb aquest mol·lusc marí del 28 de setembre al 14 d’octubre.

Després de la pausa estival, amb les Jornades del Calamar Cambrils reprèn un calendari gastronòmic impulsat amb l’objectiu de reforçar la seva capitalitat gastronòmica, augmentar les visites fora de la temporada més turística i posar en valor i promocionar productes de quilòmetre zero.

Les Jornades del Calamar són les sisenes de l’any i, com totes les campanyes, estan organitzades per l’Ajuntament conjuntament amb el sector privat. El Patronat de Turisme i l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Cambrils sumen esforços per atraure visitants durant tot l’any i reivindicar l’excel·lència dels cuiners de Cambrils.

Els restaurants participants en les Jornades del Calamar ofereixen receptes molt diverses que combinen aquest versàtil mol·lusc amb productes de temporada de la pagesia del territori. Els comensals podran triar des dels plats més tradicionals fins als més innovadors, amb preus que oscil·len entre 23, 50 i 65 euros, maridats amb diferents vins i caves Torelló. Calamars farcits, amb la seva tinta, a la romana, confitats, amb arròs, en caldereta o a la planxa, entre altres maneres de cuinar-los.

Els 31 establiments són Acuamar, Beach Club Estival Eldorado Resort, Bec d’Or, Cal Tendre, Can Bosch, Can Solé, Casa Gallau, Casa Macarrilla 1966, Club Nàutic, Denver, Duomo, El Pescador, El Pòsit, Gami, Germans Miquel’s, La Palmera de la Llosa, Les Barques, l’Escandall, L’Espurna, Llop de Mar, L’Original Experiències Gastronòmiques, Miquel, Miramar, Montserrat, Rincón del Diego, Tendències del Mediterrani, La Casa del Vermut, Moraima, Taberna Kupela, Xiringuito del Mar i El Maset.