L’últim far construït al segle XX a la costa catalana

L’1 de gener de l’any 2000 a la mitjanit s’encenia el llum de l’últim far construït a la costa catalana durant el segle XX, després d’un any obres de construcció. Era el far de Torredembarra, situat enmig del Roquer, una zona de penya-segats que uneix la vila torrenca amb la localitat veïna d’Altafulla. Des de fa uns anys el far és visitable durant uns períodes concrets de l’any, com aquesta Setmana Santa. A la pàgina web www.turismetorredembarra.cat podeu realitzar la vostra reserva. Un cop passi Setmana Santa no es faran visites fins a mitjans de juny, excepte amb grups d’almenys deu persones, en cites concertades.

El far de Torredembarra, obra de l’arquitecte Josep Llinàs i Carmona, va sorgir de la necessitat de cobrir una zona d’obscuritat situada entre els fars de Salou i Vilanova i la Geltrú. Està ubicat al penya-segat més sortint del Roquer de Torredembarra conegut com la punta de la Galera. La seva torre es la més alta de tots els fars de Catalunya: 38 metres sobre el terreny i 58 metres sobre el mar. La vista des de dalt és, doncs, espectacular.

L’escala interior del far és metàl·lica i d’ull, amb un total de 217 graons. Circumdant la torre i ascendint al ritme de l’escala, 48 finestres practicades a les arestes del cos van mostrant al visitant una perspectiva gradual de l’entorn que rodeja el far. L’estructura portant dels elements metàl·lics és d’acer galvanitzat en calent recobert de xapa de bronze. Aquí hi trobem la sala d’equips, el para-sol, la terrassa de llanterna i el mirador, que consta de vuit finestrals. Des d’aquests finestrals s’observa una meravellosa panoràmica dels voltants, el port esportiu -situat a l’est- i els pobles del voltant. Cap al sud, l’horitzó s’estén fins al cap Salou i, cap al nord-est, fins a la central tèrmica del Foix i la població de Vilanova i la Geltrú. La llanterna de 3 metres de diàmetre és de fosa de ferro, consta de dues làmpades de descàrrega de 400 wats. Proporciona una intensitat de 475.338 candeles, la qual cosa suposa un abast nominal superior a les 17 milles de llum blanca de grup, amb cinc llampades repetides cada 30.