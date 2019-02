Algaida duplica la plantilla de la Policia

L'Ajuntament d'Algaida ha consolidat la plantilla de la Policia Local amb tres nous agents que el passat divendres, dia 1 de febrer, varen prendre possessió de la seva plaça. Així, el cos de seguretat local queda integrat per cinc agents i el cap de Policia, Joan Oliver.

D'aquesta manera, la plantilla es veu duplicada en efectius, ja que ara fa un any estava integrada per només tres policies. Aquesta ampliació de la plantilla permetrà cobrir els caps de setmana. "Tenim un terme municipal molt extens, amb 6.000 habitants i tres nuclis urbans i la zona de Cura, això fa que els caps de setmana, està comprovat amb l'112, hi hagi moltes incidències. Pensàvem que era prioritari garantir la presència de la Policia Local els dissabtes i diumenges", explica la batlessa, Maria Antònia Mulet.

Amb les noves incorporacions es cobrirà la seguretat els caps de setmana, els matins i horabaixes i, de vegades, els torns permetran que hi hagi cobertura de nit des de les 21 fins a les 4 h. Així mateix, l'ampliació de la plantilla afavorirà que es faci més prevenció i campanyes d’alcoholèmia, documentació de vehicles i conductors, controls de seguretat viària i continuar amb la tasca del Policia Tutor amb els infants, joves i la comunitat educativa del municipi.

Presència al carrer

"Al cap i a la fi el que volem és que la gent ens vegi al carrer, fer una policia més propera i amb més presència cada dia de la setmana i amb aquest nombre d'efectius estam en condicions de poder-ho fer", explica Joan Oliver, cap de la Policia Local d'Algaida des del mes de novembre de 2017.