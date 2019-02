L'Auditori Nacional acull 'Winterreise' de la mà de Rechi

El comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà presenten el muntatge 'Winterreise', que es representarà aquest dissabte 9 de febrer a les 19 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino. L’andorrà Joan Anton Rechi és el director artístic d’aquesta obra que interpreta el tenor Francisco Fernández-Rueda, acompanyat pel pianista Rubén Fernández Aguirre. Aquesta producció ha estat pensada especialment per ser estrenada en el marc del festival Ordino Clàssic i l’objectiu és que recorri altres escenaris a l’estranger. 'Winterreise', (viatge d’hivern) en alemany, és un cicle de 24 fragments de Franz Schubert, inspirats en un conjunt de poemes de Wilhelm Müller i compostos per ser interpretats per un tenor acompanyat d’un piano. Schubert va crear aquesta obra durant el darrer any de la seva vida, un moment que no va ser fàcil a causa d'una greu malaltia i sense la possibilitat de guanyar-se la vida amb la seva música, empobrit i subsistint a base de la caritat dels seus amics i coneguts.

No és estrany, doncs, que una obra com 'Winterreise' estigui envoltada d’una malenconia premonitòria i d’una visió bastant trista de l’existència. L’amor no correspost és el tema principal d’aquest cicle de cançons. Però tot està envoltat d’aquesta visió tràgica de l’existència, d’aquesta atmosfera de patiment i desolació. Un fred viatge que l’acostava més i més a la mort. Hem de recordar que va morir amb només 31 anys. Tota aquesta atmosfera de desolació és la que posarà en escena Joan Anton Rechi amb l’ajuda de l’escenògraf Gabriel Insignares i l’il·luminador Alberto Rodríguez. Crearan un paisatge de sentiments amb l'objectiu que l’espectador connecti amb l’obra, no només d’una manera auditiva, sinó també emocional. L’escenografia consistirà en una instal·lació de tres escultures de gel, un material efímer, com efímera és la nostra existència, que representaran tres símbols dels estats d’ànim pels quals passa el protagonista.