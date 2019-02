Les Balears ocupen la 121a posició en PIB per càpita de les 263 regions europees

Les Illes Balears ocupen la 121a posició pel que fa al PIB per càpita d'un total de 263 regions europees. A més, l 'Arxipèlag ha disminuït 21 punts la seva convergència des de l'any 2000 , segons ha explicat el director general de Fons Europeus del Govern balear Félix de Pablo durant la celebració de la Jornada sobre el nou Marc Financer Plurianual 2021-2027 de la Unió Europea aquest dilluns al Parlament.



"La política regional s'ha dissenyat sense tenir en compte les particularitats dels territoris insulars", ha assegurat el director. A més, ha recordat que fa 20 anys que les Illes reclamen una revisió per millorar el problema que es reprodueix a la resta dels territoris insulars de la Unió Europea i que afecta uns 10 milions de persones.



De Pablo ha qualificat les polítiques que s'han duit a terme fins ara d'"ineficients", recordant que les Illes Canàries, tot i tenir un tracte especial per ser una regió perifèrica, han reduït 20 punts la seva convergència des de l'any 2000.



El director general s'ha demanat per què no s'inclouen variables que beneficiïn les regions que pateixen la insularitat, posant com a exemple que a les zones amb despoblació han aconseguit ajudes per frenar la pèrdua demogràfica.



A més, De Pablo ha explicat que la comunitat balear no forma part del programa Connecta Europa i que, tot i estar geogràficament al mig de la Mediterrània occidental, les Illes encara no formen part del corredor Mediterrani.

Pel que fa a l'Índex de competitivitat regional, les Balears estan molt lluny de la mitjana europea. Si bé les Illes varen registrar 32 punts sobre 100, la mitjana dels països de la Unió se situa en els 52. La innovació, l'educació superior i les infraestructures són els indicadors més baixos i deixen l'Arxipèlag en els darrers llocs de la llista (pel que fa a l'educació superior, per exemple, l'Arxipèlag ocupa la posició 240 de 263).

Cal recordar que l'índex de competitivitat regional es va posar en marxa l'any 2010 i es publica cada tres anys. Permet a les regions supervisar i valorar la seva evolució temporal i en comparació amb altres regions. És la primera mesura a oferir una perspectiva europea de la competitivitat de les regions integrades a la UE.