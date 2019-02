Bauzá i Campos carreguen contra Company per felicitar el mallorquí guardonat als Goya

L'expresident de les Balears José Ramón Bauzá i el dirigent de Vox Jorge Campos no estan contents que entre els guardonats d'aquest any als Goya hi hagi un mallorquí, Carles Bover, codirector del curt documental 'Gaza'. Al contrari, els sap tant de greu que fins i tot varen atacar anit per Twitter el cap de llista del PP balear, Biel Company, per haver-lo felicitat.

El documental 'Gaza' explica la duresa de la vida dels palestins de la franja de Gaza sota el bloqueig israelià, sobretot arran del bombardeig de 2014. Bover concreta aquí què pretenen comunicar amb el curt. Quan es va saber que Bover guanyava el premi, Company va respondre piulant que "la cultura de ca nostra" estava d'enhorabona i felicitant-lo.

Bauzá va contestar Company piulant que era una "vergonya" que es felicitàs algú "que en el seu discurs parla 'd'apartheid israelià' o de 'terrorisme sionista'" i va acusar Bover d'"antisemitisme emmascarat amb antisionisme". Campos va anar més enllà i va criticar que el president del PP balear felicitàs "un catalanista antisemita". "És el nou PP de Pablo Casado i el de sempre de Balears", va rematar el dirigent extremista.

Tot seguit en podeu llegir les piulades:

Avui sa cultura de ca nostra està d’enhorabona! Vull felicitar a @CarlesBover pel #Goya2019. Molt content per sa presència d’illencs a sa gala d’ahir! https://t.co/H2BqjNxcjz — Biel Company (@CompanyBiel) 3 de febrer de 2019