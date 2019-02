La CEA considera "molt important" l'existència d'un sindicalisme privat

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha dit que "és molt important l'existència d'un sindicalisme privat que pugui tractar els temes propis de cada sector productiu". Cadena ha fet aquestes declaracions aquest dilluns durant la presentació del nou servei d'assessorament legal a les empreses del país sobre les noves lleis laborals.

Qualsevol empresa podrà fer arribar les seves consultes a l'adreça laboral@cea.ad. Segons l'advocada i secretària de la directiva de la CEA, Elena Redondo, les consultes giraran al voltant de temes com el contracte de treball, l'aplicació de les hores extra, el còmput de vacances, el procés electoral per elegir els membres del comitè d'empresa i les variacions en els permisos de maternitat i de paternitat. El servei està en funcionament des d'aquest dilluns i es preveuen moltes consultes perquè, com afirma Redondo, "hi ha força dubtes".

Cadena, per la seva part, ha negat que les noves lleis beneficien els empresaris i ha posat com a exemple que "de les 45 esmenes que vam presentar només se n'han aprovat 21 i algunes de manera parcial". La patronal va demanar a l'Organització Internacional d'Empleadors (OIE) un informe per avaluar l'adequació dels textos legals als estàndards de l'Organització Internacional del Treball (OIT). En l'informe es destaca que en relació a la Llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu hi ha un punt important que falta i és la determinació de responsabilitats per casos de vaga abusiva o en contra de la llei, per exemple quan no es respecten els límits de notificació.

La CEA vol que el desplegament dels reglaments, que han d'estar llestos en un termini d'entre sis mesos i un any, contemplin les observacions de l'OIE. Com per exemple la del Consell Econòmic i Social, òrgan consultiu i d'assessorament en matèria socieconòmica, laboral i ocupacional, del qual en seran partícips organitzacions empresarials, sindicals i el Govern. Hi ha aspectes, segons l'OIE, que no han quedat regulats a la llei com ara el seu funcionament o com es votarà.